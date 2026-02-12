Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке возбудили дело после гибели детей при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 12.02.2026
22:38 12.02.2026
Во Владивостоке возбудили дело после гибели детей при пожаре в многоэтажке
Во Владивостоке возбудили дело после гибели детей при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 12.02.2026
Во Владивостоке возбудили дело после гибели детей при пожаре в многоэтажке
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трёх детей при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке,... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия
владивосток
россия
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
россия
ленинский район
Пожар в многоэтажном доме во Владивостоке
Трое детей погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке, родители в момент трагедии в квартире отсутствовали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
происшествия, владивосток, россия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Владивосток, Россия, Ленинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке возбудили дело после гибели детей при пожаре в многоэтажке
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трёх детей при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трёх детей при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
В четверг в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что три ребенка – 3, 6 и 9 лет - погибли при пожаре в многоэтажном доме №30 по улице Толстого во Владивостоке, родителей в квартире не было, пожар локализовали на площади 30 квадратных метров. Из соседних квартир спасли шесть человек, в том числе двух детей.
«
"По данному факту... незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении СУСК.
Прокуратура Приморья ранее сообщала, что на месте работает прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко, проводится доследственная проверка. Надзорное ведомство оценит и работу органов системы профилактики.
 
ПроисшествияВладивостокРоссияЛенинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
