https://ria.ru/20260212/vladivostok-2074047135.html
Во Владивостоке возбудили дело после гибели детей при пожаре в многоэтажке
Во Владивостоке возбудили дело после гибели детей при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 12.02.2026
Во Владивостоке возбудили дело после гибели детей при пожаре в многоэтажке
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трёх детей при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T22:38:00+03:00
2026-02-12T22:38:00+03:00
2026-02-12T22:38:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073964551_0:161:444:410_1920x0_80_0_0_64104f1dde7cef5199556eabf211d6fa.jpg
владивосток
россия
ленинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073964551_0:120:444:452_1920x0_80_0_0_24ef8042dde86c760d64f797833adaaa.jpg
Пожар в многоэтажном доме во Владивостоке
Трое детей погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке, родители в момент трагедии в квартире отсутствовали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2026-02-12T22:38
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Владивосток, Россия, Ленинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке возбудили дело после гибели детей при пожаре в многоэтажке
Уголовное дело завели после гибели детей при пожаре в жилом доме во Владивостоке