Во Владивостоке полностью потушили пожар в квартире, где погибли дети
12.02.2026
Во Владивостоке полностью потушили пожар в квартире, где погибли дети
Пожар в квартире во Владивостоке, где погибли трое детей, полностью потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.02.2026
россия
владивосток
