Прокуратура организует проверку из-за пожара в доме во Владивостоке
Прокуратура организует проверку из-за пожара в доме во Владивостоке
Прокуратура Приморья установит причины пожара в многоэтажке во Владивостоке, при котором погибли три ребенка. РИА Новости, 12.02.2026
Прокуратура организует проверку из-за пожара в доме во Владивостоке
МОСКВА/ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Прокуратура Приморья установит причины пожара в многоэтажке во Владивостоке, при котором погибли три ребенка.
На месте с целью координации правоохранительных органов и специальных служб работает прокурор Ленинского района Владивостока Роман Язвенко.
Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль.
Надзорное ведомство оценит и работу органов системы профилактики, призванных обеспечить благополучие в семьях с детьми, подчеркнули в прокуратуре