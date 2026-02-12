https://ria.ru/20260212/vladivostok-2073961400.html
Во Владивостоке трое детей погибли при пожаре в многоэтажке
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 15:03 по московскому времени на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в доме № 30 по улице Толстого", — говорится в заявлении.
Среди погибших — дети трех, шести и девяти лет. Они были в квартире без взрослых.
Уточняется, что из соседних помещений эвакуировали шесть жильцов, в том числе два ребенка.
Спасателям удалось локализовать пожар на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекли 30 человек и восемь единиц техники.