Во Владивостоке трое детей погибли при пожаре в многоэтажке

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 15:03 по московскому времени на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в доме № 30 по улице Толстого", — говорится в заявлении.

Среди погибших — дети трех, шести и девяти лет. Они были в квартире без взрослых.

Уточняется, что из соседних помещений эвакуировали шесть жильцов, в том числе два ребенка.