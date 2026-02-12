Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке трое детей погибли при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 12.02.2026 (обновлено: 17:31 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/vladivostok-2073961400.html
Во Владивостоке трое детей погибли при пожаре в многоэтажке
Во Владивостоке трое детей погибли при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 12.02.2026
Во Владивостоке трое детей погибли при пожаре в многоэтажке
Трое детей погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:58:00+03:00
2026-02-12T17:31:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073973990_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5223ef66874807f14c3c1c3aab036603.jpg
https://ria.ru/20260212/vladivostok-2073971611.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в многоэтажном доме во Владивостоке
Трое детей погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке, родители в момент трагедии в квартире отсутствовали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2026-02-12T16:58
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073973990_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_9169393406a3a36707ec52a576e0fa1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке трое детей погибли при пожаре в многоэтажке

Трое детей погибли при пожаре в многоэтажке во Владивостоке

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Трое детей погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме во Владивостоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 15:03 по московскому времени на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в доме № 30 по улице Толстого", — говорится в заявлении.
Среди погибших — дети трех, шести и девяти лет. Они были в квартире без взрослых.
Уточняется, что из соседних помещений эвакуировали шесть жильцов, в том числе два ребенка.
Спасателям удалось локализовать пожар на площади 30 квадратных метров. К тушению привлекли 30 человек и восемь единиц техники.
Тушение пожара в доме на улице Толстого во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Прокуратура организует проверку из-за пожара в доме во Владивостоке
Вчера, 17:30
 
ПроисшествияРоссияВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала