Венгрия осудила попытки украинских политиков запугать Орбана - РИА Новости, 12.02.2026
15:45 12.02.2026
Венгрия осудила попытки украинских политиков запугать Орбана
2026-02-12T15:45:00+03:00
2026-02-12T15:45:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
виктор орбан
верховная рада украины
санкции в отношении россии
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Венгрия осудила попытки запугивания премьера страны Виктора Орбана со стороны украинских политиков.
По словам советника венгерского премьера Балажа Орбана, ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Микиша назвал Виктора Орбана врагом. Советник опубликовал в соцсети X видео, на котором депутат предупреждает, что Киев не забудет позицию Орбана по Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Орбан назвал Украину врагом Венгрии
7 февраля, 17:52
«
"Тот факт, что некоторые украинские политики считают запугивание и шантаж приемлемыми инструментами, вызывает тревогу", - написал Балаж Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия решительно отвергает враждебную агитацию и продолжит защищать свой суверенитет.
Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе иностранные силы заинтересованы в смене власти в стране.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Венгрия не отправит свою молодежь на Украину, заявил Орбан
9 февраля, 18:45
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанВерховная Рада УкраиныСанкции в отношении России
 
 
