Венгрия осудила попытки украинских политиков запугать Орбана

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Венгрия осудила попытки запугивания премьера страны Виктора Орбана со стороны украинских политиков.
По словам советника венгерского премьера Балажа Орбана, ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Микиша назвал Виктора Орбана врагом. Советник опубликовал в соцсети X видео, на котором депутат предупреждает, что Киев не забудет позицию Орбана по Украине.
"Тот факт, что некоторые украинские политики считают запугивание и шантаж приемлемыми инструментами, вызывает тревогу", - написал Балаж Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия решительно отвергает враждебную агитацию и продолжит защищать свой суверенитет.
Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе иностранные силы заинтересованы в смене власти в стране.
