Вагоны поезда для ВСМ соберут до конца года, заявил Савельев

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Все восемь вагонов первого российского высокоскоростного поезда будут собраны до конца 2026 года, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Он провел в четверг телемост с заводом "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") в городе Верхняя Пышма, который собирает российские поезда для ВСМ.
"До конца года будут собраны все 8 вагонов первого поезда. На испытания в 2027 году отправятся два образца подвижного состава. Полигоном станет участок трассы от Зеленограда до Твери. Там активно идут строительно-монтажные работы", - сказал Савельев.
Высокоскоростной электропоезд, говорится в материалах инфоцентра ВСМ, будет отличаться аэродинамической формой кузова с минимальным коэффициентом сопротивления, что позволит снизить уровень шума и энергопотребление. На первой линии ВСМ Москва-Санкт-Петербург предусмотрена эксплуатация восьмивагонных поездов с четырьмя классами обслуживания и общей вместимостью до 460 пассажиров. Проектом также предусмотрена возможность работы в сдвоенном режиме (8+8 вагонов).
Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле 2025 года. В том же месяце Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.
Сама ВСМ Москва-Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году.