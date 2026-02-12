Вагоны поезда для ВСМ соберут до конца года, заявил Савельев

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Все восемь вагонов первого российского высокоскоростного поезда будут собраны до конца 2026 года, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

Высокоскоростной электропоезд, говорится в материалах инфоцентра ВСМ, будет отличаться аэродинамической формой кузова с минимальным коэффициентом сопротивления, что позволит снизить уровень шума и энергопотребление. На первой линии ВСМ Москва-Санкт-Петербург предусмотрена эксплуатация восьмивагонных поездов с четырьмя классами обслуживания и общей вместимостью до 460 пассажиров. Проектом также предусмотрена возможность работы в сдвоенном режиме (8+8 вагонов).