В Ульяновске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 48 человек
13:43 12.02.2026 (обновлено: 13:44 12.02.2026)
В Ульяновске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 48 человек
В Ульяновске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 48 человек
2026-02-12T13:43:00+03:00
2026-02-12T13:44:00+03:00
происшествия
ульяновск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ульяновск
происшествия, ульяновск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ульяновск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ульяновске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 48 человек

Медик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Количество заболевших учеников школы № 62 в Ульяновске, где выявили кишечную инфекцию, выросло до 48 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду управление образования Ульяновска сообщало о приостановке учебного процесса в школе № 62 из-за недомогания детей. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что недомогание почувствовали более 20 учащихся с 1-го по 8-й классы. Позже региональное управление Роспотребнадзора проинформировало о регистрации в школе случаев острой кишечной инфекции у трех учеников и одного сотрудника.
"Сорок восемь детей заболели", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о количестве заболевших в школе № 62.
В мэрии Ульяновска в четверг сообщали, что в школе провели дезинфекцию.
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге выявили 96 случаев острой кишечной инфекции
11 февраля, 17:49
 
ПроисшествияУльяновскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
