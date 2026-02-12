https://ria.ru/20260212/uljanovsk-2073897470.html
В Ульяновске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 48 человек
В Ульяновске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 48 человек
В Ульяновске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 48 человек
Количество заболевших учеников школы № 62 в Ульяновске, где выявили кишечную инфекцию, выросло до 48 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:43:00+03:00
2026-02-12T13:43:00+03:00
2026-02-12T13:44:00+03:00
происшествия
ульяновск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ульяновск
Новости
происшествия, ульяновск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ульяновск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ульяновске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 48 человек
Число заболевших кишечной инфекцией детей в Ульяновске выросло до 48