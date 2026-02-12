В Ульяновске число заболевших кишечной инфекцией выросло до 48 человек

САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Количество заболевших учеников школы № 62 в Ульяновске, где выявили кишечную инфекцию, выросло до 48 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В среду управление образования Ульяновска сообщало о приостановке учебного процесса в школе № 62 из-за недомогания детей. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что недомогание почувствовали более 20 учащихся с 1-го по 8-й классы. Позже региональное управление Роспотребнадзора проинформировало о регистрации в школе случаев острой кишечной инфекции у трех учеников и одного сотрудника.

"Сорок восемь детей заболели", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о количестве заболевших в школе № 62.