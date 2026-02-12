Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Российская армия устроила огненный шквал: поражены важные для ВСУ цели. Какое оружие пустили в ход и что уничтожили — в материале РИА Новости.

По натовской технике

Российские Вооруженные силы атаковали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", — говорится в сводке.

В том числе ликвидированы три бронеавтомобиля HMMWV производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США.

Уничтожены резервы

Боевые расчеты ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо" нанесли точный удар по району сосредоточения резервов ВСУ на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также реактивную систему залпового огня и до 20 единиц грузовой автомобильной техники", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что удар был нанесен по району у поселка Печенеги.

На данном участке фронта успешно действуют подразделения группировок "Север" и "Запад". Только за сутки ВСУ потеряли здесь более 360 военных, ББМ, 33 автомобиля, шесть артиллерийских орудий, десять складов боеприпасов и материальных средств.

По цехам сборки БПЛА

О том, что российские войска поразили цех сборки дронов в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"По данным местной агентуры, эпицентр взрыва пришелся на район, где в цехах было развернуто скрытое сборочное производство БПЛА", — рассказал подпольщик.

© Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры © Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры

Эти беспилотники поставляли и запускали с территории местного аэроклуба, добавил Лебедев.

Новые САУ

Расчет новейшей САУ "Гиацинт-К" группировки "Запад" уничтожил пункты управления и скопления живой силы подразделений украинских военных в Харьковской области.

По уже проверенному алгоритму разведчики с помощью БПЛА обнаружили вражеские пункты управления подразделений ВСУ и передали точные координаты артиллеристам, а те успешно отработали по целям.

САУ "Гиацинт-К" — новое оружие, уже приступившее к выполнению боевых задач в зоне СВО.

Главное отличие данного изделия от предыдущих прототипов — мобильность. Также техника получила дополнительную защиту и маскировку в виде навесных экранов и сетей.

Огненный ураган

Разят противника российские артиллеристы и на других направлениях.

Боевой расчет "Урагана" группировки "Восток" нанес массированный удар по складам и укрепленным позициям противника.

Новороссийские десантники огнем из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" разнесли пункты управления и точки запуска БПЛА противника.

© РИА Новости / Евгений Биятов Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО © РИА Новости / Евгений Биятов Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в зоне СВО

Расчет РСЗО "Град" группировки "Днепр" поразил скопление пехоты в опорнике ВСУ у Орехова, сообщает МО.

"Молния-2" разит противника

Прекрасно проявили себя и войска беспилотных систем.

Операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" группировки "Центр" ударили в блиндаж с живой силой противника на Красноармейском направлении.

Боевой расчет барражирующих боеприпасов "Куб" группировки "Запад" уничтожил самоходную артиллерийскую установку и группу пехоты ВСУ в Харьковской области.

Операторы группировки "Восток" нарушили снабжение ВСУ на участке трассы Покровское — Гавриловка в Днепропетровской области.

Расчеты дронов Южной группировки войск поразили блиндажи с живой силой противника на Краматорско-Дружковском направлении, сообщило МО.

Су-25 атакует

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток".

"После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", — написали на сайте МО.