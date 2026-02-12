Тосунян: ряд участников АРБ могут подключиться к программе лояльности Ozon

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Несколько участников Ассоциации российских банков (АРБ) ведут переговоры с Ozon о подключении к программе лояльности маркетплейса, которая предполагает предоставление скидки на товары при оплате определенной картой, сообщил РИА Новости президент АРБ Гарегин Тосунян.

“На текущий момент ряд наших банков-участников уже ведут активные переговоры с маркетплейсом Ozon о подключении к их программе "Зеленая цена". Что принципиально важно, в этот процесс включились региональные банки, что свидетельствует о сбалансированности и коммерческой обоснованности предложения. Мы ожидаем, что в операционном плане первые результаты этого взаимодействия станут видны уже в ближайшие месяцы”, - сказал Тосунян.

Президент АРБ отметил, что ассоциация приветствует практики открытых программ лояльности у бизнеса, поскольку это способствует развитию здоровой конкурентной среды, а также отвечает интересам граждан, предоставляя им дополнительные выгоды.

"Сообщество участников АРБ готово к диалогу и надеется, что позитивный опыт подобных коллабораций побудит другие компании и кредитные организации к созданию взаимовыгодных и технологически современных форматов кооперации", - подчеркнул Тосунян.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ozon, участием в программе лояльности заинтересовались 28 банков, с некоторыми переговоры находятся на завершающих стадиях.

По словам представителя пресс-службы, "каждый рубль, вложенный банками в программу, будет направлен непосредственно на прямые скидки для покупателей в дополнение к тем, которые маркетплейс сейчас за свой счет предоставляет держателям любых карт любых банков".