09:40 12.02.2026
Тосунян: ряд участников АРБ могут подключиться к программе лояльности Ozon
Тосунян: ряд участников АРБ могут подключиться к программе лояльности Ozon
экономика, гарегин тосунян, ассоциация российских банков, ozon
Экономика, Гарегин Тосунян, Ассоциация российских банков, Ozon
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Несколько участников Ассоциации российских банков (АРБ) ведут переговоры с Ozon о подключении к программе лояльности маркетплейса, которая предполагает предоставление скидки на товары при оплате определенной картой, сообщил РИА Новости президент АРБ Гарегин Тосунян.
“На текущий момент ряд наших банков-участников уже ведут активные переговоры с маркетплейсом Ozon о подключении к их программе "Зеленая цена". Что принципиально важно, в этот процесс включились региональные банки, что свидетельствует о сбалансированности и коммерческой обоснованности предложения. Мы ожидаем, что в операционном плане первые результаты этого взаимодействия станут видны уже в ближайшие месяцы”, - сказал Тосунян.
Президент АРБ отметил, что ассоциация приветствует практики открытых программ лояльности у бизнеса, поскольку это способствует развитию здоровой конкурентной среды, а также отвечает интересам граждан, предоставляя им дополнительные выгоды.
"Сообщество участников АРБ готово к диалогу и надеется, что позитивный опыт подобных коллабораций побудит другие компании и кредитные организации к созданию взаимовыгодных и технологически современных форматов кооперации", - подчеркнул Тосунян.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ozon, участием в программе лояльности заинтересовались 28 банков, с некоторыми переговоры находятся на завершающих стадиях.
По словам представителя пресс-службы, "каждый рубль, вложенный банками в программу, будет направлен непосредственно на прямые скидки для покупателей в дополнение к тем, которые маркетплейс сейчас за свой счет предоставляет держателям любых карт любых банков".
Как ранее сообщалось, в октябре прошлого года Ozon открыл свою программу лояльности и пригласил банки присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату их картами.
 
ЭкономикаГарегин ТосунянАссоциация российских банковOzon
 
 
