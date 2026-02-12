https://ria.ru/20260212/tennis-2073792980.html
Калинская обыграла украинку в третьем круге теннисного турнира в Дохе
Калинская обыграла украинку в третьем круге теннисного турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Калинская обыграла украинку в третьем круге теннисного турнира в Дохе
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла украинку Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Калинская обыграла украинку в третьем круге теннисного турнира в Дохе
Калинская обыграла украинку Свитолину в третьем круге теннисного турнира в Дохе