Рейтинг@Mail.ru
Калинская обыграла украинку в третьем круге теннисного турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
01:06 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/tennis-2073792980.html
Калинская обыграла украинку в третьем круге теннисного турнира в Дохе
Калинская обыграла украинку в третьем круге теннисного турнира в Дохе - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Калинская обыграла украинку в третьем круге теннисного турнира в Дохе
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла украинку Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T01:06:00+03:00
2026-02-12T01:06:00+03:00
теннис
спорт
доха
анна калинская
элина свитолина
каролина мухова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922940635_0:99:1200:774_1920x0_80_0_0_e28d678088dc44faaa85151339d0e3d9.jpg
https://ria.ru/20260211/rybakina-2073784746.html
доха
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922940635_0:0:1069:801_1920x0_80_0_0_e17721582ff293b0f181386be974a287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, доха, анна калинская, элина свитолина, каролина мухова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Доха, Анна Калинская, Элина Свитолина, Каролина Мухова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Калинская обыграла украинку в третьем круге теннисного турнира в Дохе

Калинская обыграла украинку Свитолину в третьем круге теннисного турнира в Дохе

© Фото : X (Twitter) фотографа пресс-службы WTAАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : X (Twitter) фотографа пресс-службы WTA
Анна Калинская. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла украинку Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча третьего раунда завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Калинской (28-я ракетка мира). Свитолина занимает девятое место в рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Qatar Total Open
11 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Анна Калинская
2 : 06:46:3
Элина Свитолина
Календарь Турнирная таблица История встреч
По окончании встречи Калинская и Свитолина не пожали друг другу руки.
В четвертьфинале соперницей Калинской станет чешка Каролина Мухова (19).
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
11 февраля, 23:14
 
ТеннисСпортДохаАнна КалинскаяЭлина СвитолинаКаролина МуховаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    СКА
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    0
    5
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Калинская
    66
    34
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Локомотив
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сочи
    3
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    США
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Дания
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала