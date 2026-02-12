https://ria.ru/20260212/tantsy-2073792549.html
Французские фигуристы завоевали олимпийское золото в танцах на льду
Французские фигуристы завоевали олимпийское золото в танцах на льду - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Французские фигуристы завоевали олимпийское золото в танцах на льду
Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T01:02:00+03:00
2026-02-12T01:02:00+03:00
2026-02-12T01:02:00+03:00
фигурное катание
спорт
италия
грузия
россия
поль пуарье
диана дэвис
глеб смолкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002593262_0:140:1440:950_1920x0_80_0_0_e5954f3fcf3ed016c9db080042e3fe82.jpg
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073763750.html
https://ria.ru/20260210/olimpiyskie-igry-2026-kalendar-2067860462.html
италия
грузия
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002593262_0:5:1440:1085_1920x0_80_0_0_29a4a999af5d1054b10df805a7d54dec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, грузия, россия, поль пуарье, диана дэвис, глеб смолкин, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Грузия, Россия, Поль Пуарье, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Зимние Олимпийские игры 2026
Французские фигуристы завоевали олимпийское золото в танцах на льду
Фурнье-Бодри и Сизерон завоевали олимпийское золото в танцах на льду