Фигурное катание
 
01:02 12.02.2026
Французские фигуристы завоевали олимпийское золото в танцах на льду
Французские фигуристы завоевали олимпийское золото в танцах на льду
Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
© Фото : Fédération Française des Sports de Glace / Schaël MarcéusГийом Сизерон и Лоранс Фурнье‑Бодри
Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье‑Бодри - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Fédération Française des Sports de Glace / Schaël Marcéus
Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье‑Бодри. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на зимних Олимпийских играх в Италии.
Фурнье-Бодри и Сизерон получили 225,82 балла по сумме двух прокатов. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (224,39), бронзу завоевали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74).
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Гуменник не вышел на тренировку за два дня до произвольной программы
11 февраля, 20:32
Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее выступавшие за Россию, заняли 13-е место (196,02).
Сизерон стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото Пекина в 2022 году и серебро Пхенчхана в 2018-м в паре с Габриэлой Пападакис. Фурнье-Бодри прежде не завоевывала медалей на Олимпийских играх.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
 
