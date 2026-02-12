"Спланированная провокация": Свищев объяснил дисквалификацию украинца

"А спортсмен не стал прислушиваться к рекомендациям МОК. Мне кажется, то, что сейчас произошло, было специальной акцией со стороны наших соседей. Я считаю, что это провокация и непонятно, зачем это было сделано. Ясно, что этот спортсмен не был фаворитом соревнований, и у него не было никаких шансов подняться на пьедестал почета. Поэтому они таким образом решили заявить о себе и напомнить, что есть такая страна и такие спортсмены. Зачем это было сделано, просто непонятно. Я считаю это неспортивным поведением", - отметил собеседник агентства.