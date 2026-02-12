https://ria.ru/20260212/svischev-2073895179.html
"Спланированная провокация": Свищев объяснил дисквалификацию украинца
"Спланированная провокация": Свищев объяснил дисквалификацию украинца
"Спланированная провокация": Свищев объяснил дисквалификацию украинца
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича за использование шлема, нарушающего Олимпийскую хартию, было вызвано провокационным поступком спортсмена.
Ранее организация объявила о запрете Гераскевичу использовать шлем с изображениями погибших спортсменов, сославшись на правила Олимпийской хартии. В четверг МОК
сообщил о дисквалификации скелетониста и лишении его аккредитации. В заявлении комитета говорится, что несмотря на личные встречи между МОК и Гераскевичем, в том числе с участием Ковентри, он не рассматривал возможность какого-либо компромисса.
"Олимпийские игры – это очень жестко регламентированные соревнования, форма спортсменов полностью согласовывается с МОК. Я все это проходил и прохожу регулярно, хотя сейчас у нас, к сожалению, есть пауза в международных соревнованиях (Свищев
является президентом Федерации керлинга России
- прим. ред.). И все должны следовать этим правилам, ни для одной страны не должно быть исключений. Конечно, плохо, когда спортсменов отстраняют от соревнований, но независимо от страны, которую ты представляешь, ты должен выполнять правила МОК", - сказал Свищев.
"А спортсмен не стал прислушиваться к рекомендациям МОК. Мне кажется, то, что сейчас произошло, было специальной акцией со стороны наших соседей. Я считаю, что это провокация и непонятно, зачем это было сделано. Ясно, что этот спортсмен не был фаворитом соревнований, и у него не было никаких шансов подняться на пьедестал почета. Поэтому они таким образом решили заявить о себе и напомнить, что есть такая страна и такие спортсмены. Зачем это было сделано, просто непонятно. Я считаю это неспортивным поведением", - отметил собеседник агентства.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля, в соревнованиях принимают участие 13 россиян.