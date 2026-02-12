Рейтинг@Mail.ru
01:33 12.02.2026
Подсчитаны траты россиян на стоматологов
Средний чек россиян на стоматологию в прошлом году составил 10 108 рублей: самыми востребованными услугами оказались анестезия, лечение кариеса, зубные снимки и
2026
Подсчитаны траты россиян на стоматологов

РИА Новости: россияне тратили на стоматологию в 2025 году десять тысяч рублей

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Средний чек россиян на стоматологию в прошлом году составил 10 108 рублей: самыми востребованными услугами оказались анестезия, лечение кариеса, зубные снимки и услуги ортодонтии, показало исследование сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.
"Стоматологические услуги - средний чек 10 108 рублей, на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок - выше на 3% в сравнении год к году. В списке самых популярных стоматологических услуг: анестезия, лечение кариеса, зубные снимки, услуги ортодонтии", - показал анализ средних чеков за 2025 и предшествующий год.
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Врач рассказал, сколько раз в год нужно посещать стоматолога
9 февраля, 04:28
Несмотря на высокую базу прошлого года, расходы россиян на стоматологию продолжили увеличиваться, отмечают аналитики. Однако если в 2024 году количество покупок было больше на 10-12%, то в 2025 году динамика существенно замедлилась. Спрос был больше связан с намерением получать более высокий уровень сервиса и скорость, а также стремлением иметь доступ к широкому выбору современных процедур.
Посещаемость была особенно заметна в частных клиниках и стоматологических кабинетах, расположенных в новых жилых комплексах городов. В этих районах активно развивается инфраструктура частной медицины, что компенсирует ограниченные возможности государственных клиник.
При этом средний чек в таких заведениях растет, так как пациенты чаще выбирают дополнительные услуги - например, профилактические программы или эстетическую стоматологию, добавляют авторы исследования.
Девушка чистит зубы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Стоматолог рассказал, сколько раз в день нужно чистить зубы
6 февраля, 04:26
 
