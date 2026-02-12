Рейтинг@Mail.ru
09:42 12.02.2026 (обновлено: 10:17 12.02.2026)
Экс-игрок НФЛ высказался о политизации спорта
спорт, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК)
Экс-игрок НФЛ высказался о политизации спорта

Ярощук: попытки политизировать спорт вредят всему спортивному сообществу

© AP Photo / Matt StrasenЭнрике Иглесиас выступает на футбольном матче NFL
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Попытки политизировать спорт вредят ему и всему спортивному сообществу, заявил в интервью РИА Новости один из нескольких русских игроков в истории Национальной футбольной лиги США и певчий Богоявленского собора Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) в Бостоне Илья Ярощук, комментируя запрет на выступление российских спортсменов на международных соревнованиях с национальными флагом и гимном.
"Спортсмены не делали ничего предосудительного. И те, кто пытается политизировать спорт, на самом деле вредят ему и оказывают медвежью услугу всему спортивному сообществу", - сказал Ярощук.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Белоруссии заявили, что спорт стал площадкой для продвижения ненависти
8 февраля, 13:15
Он выразил уверенность в том, что к любому спортсмену, вне зависимости от его национальности, нужно относиться именно как к спортсмену, который стремится выступать на международных соревнованиях.
"Я не понимаю, почему спортсмены должны нести ответственность за то, к чему не имеют никакого отношения. Они просто хотят соревноваться на мировом уровне, и относиться к ним нужно именно так", - подчеркнул игрок, выступавший в НФЛ в течение шести лет.
Ярощук напомнил, что американские спортсмены никогда не сталкивались с санкциями из-за действий политических властей своей страны. "Они не подвергались дисквалификации на Олимпийских играх или других крупнейших международных стартах, когда страна вторгалась в Ирак или участвовала в других конфликтах", - добавил он.
Ранее американская газета New York Times предположила, что российский спорт близок к возвращению на мировую арену. Отмечается, что журналисты издания пришли к такому мнению после того, как на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане перед началом зимней Олимпиады члены организации выразили готовность приветствовать возвращение России к участию в основных соревнованиях.
Болельщики - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Итальянский тренер выступил за спорт в качестве дипломатии
11 февраля, 22:18
 
