Лавров и глава МИД Туркменистана обсудили сотрудничество стран
Лавров и глава МИД Туркменистана обсудили сотрудничество стран
Глава МИД России Сергей Лавров и его туркменистанский коллега Рашид Мередов обсудили в телефонном разговоре сотрудничество стран и предстоящие двусторонние... РИА Новости, 12.02.2026
Лавров и Мередов обсудили предстоящие двусторонние контакты