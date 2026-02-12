Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Туркменистана обсудили сотрудничество стран - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/sotrudnichestvo-2073966369.html
Лавров и глава МИД Туркменистана обсудили сотрудничество стран
Лавров и глава МИД Туркменистана обсудили сотрудничество стран - РИА Новости, 12.02.2026
Лавров и глава МИД Туркменистана обсудили сотрудничество стран
Глава МИД России Сергей Лавров и его туркменистанский коллега Рашид Мередов обсудили в телефонном разговоре сотрудничество стран и предстоящие двусторонние... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:16:00+03:00
2026-02-12T17:16:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
рашид мередов
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774331779_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_81bed2340bdd96adbc50952c8888ff8b.jpg
https://ria.ru/20260129/rossija-2071088452.html
https://ria.ru/20251230/turkmenija-2065780567.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774331779_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_7046e17a6a98d4167844b129be7efccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, рашид мередов, снг
В мире, Россия, Сергей Лавров, Рашид Мередов, СНГ
Лавров и глава МИД Туркменистана обсудили сотрудничество стран

Лавров и Мередов обсудили предстоящие двусторонние контакты

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его туркменистанский коллега Рашид Мередов обсудили в телефонном разговоре сотрудничество стран и предстоящие двусторонние контакты, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, телефонный разговор министров состоялся в четверг.
Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россия готова содействовать председательству Туркмении в СНГ, заявили в МИД
29 января, 21:36
«

"Стороны обсудили вопросы российско-туркменистанского сотрудничества, предстоящие двусторонние контакты, а также взаимодействие в рамках СНГ и формате прикаспийских государств", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что министры обменялись поздравлениями по случаю профессиональных праздников дипломатов в обеих странах.
День дипломатического работника в России отмечается 10 февраля, а Туркменистане 18 февраля празднуется День дипломатических работников.
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Туркмении высоко оценили готовность России к укреплению сотрудничества
30 декабря 2025, 22:52
 
В миреРоссияСергей ЛавровРашид МередовСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала