Венесуэла и США разработают программу сотрудничества в энергетике
2026-02-12T00:39:00+03:00
В мире, Венесуэла, США, Каракас
Родригес: Венесуэла и США разработают программу сотрудничества в энергетике
МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Венесуэла и США договорились о разработке программы сотрудничества в энергетической сфере, которая станет основой долгосрочного партнерства, заявила уполномоченный президент Дельси Родригес после встречи в Каракасе с главой министерства энергетики США Крисом Райтом.
"Главный, первый пункт — это создание партнерства, которое будет существовать долгое время. По сути, первый пункт — это формирование энергетической повестки, которая станет базой для будущего сотрудничества и позволит нам работать взаимодополняюще и совместно", - сказала Родригес.