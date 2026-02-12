Венесуэла и США разработают программу сотрудничества в энергетике

МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Венесуэла и США договорились о разработке программы сотрудничества в энергетической сфере, которая станет основой долгосрочного партнерства, заявила уполномоченный президент Дельси Родригес после встречи в Каракасе с главой министерства энергетики США Крисом Райтом.

"Главный, первый пункт — это создание партнерства, которое будет существовать долгое время. По сути, первый пункт — это формирование энергетической повестки, которая станет базой для будущего сотрудничества и позволит нам работать взаимодополняюще и совместно", - сказала Родригес.