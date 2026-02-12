Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла и США разработают программу сотрудничества в энергетике - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/sotrudnichestvo-2073790561.html
Венесуэла и США разработают программу сотрудничества в энергетике
Венесуэла и США разработают программу сотрудничества в энергетике - РИА Новости, 12.02.2026
Венесуэла и США разработают программу сотрудничества в энергетике
Венесуэла и США договорились о разработке программы сотрудничества в энергетической сфере, которая станет основой долгосрочного партнерства, заявила... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T00:39:00+03:00
2026-02-12T00:39:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066851383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f5f9c2d3b77bc09f5b49107eb424928.jpg
https://ria.ru/20260211/rossija-2073623151.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066851383_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d50d179bb9d7561fc5470454f628c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас
В мире, Венесуэла, США, Каракас
Венесуэла и США разработают программу сотрудничества в энергетике

Родригес: Венесуэла и США разработают программу сотрудничества в энергетике

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 12 фев - РИА Новости. Венесуэла и США договорились о разработке программы сотрудничества в энергетической сфере, которая станет основой долгосрочного партнерства, заявила уполномоченный президент Дельси Родригес после встречи в Каракасе с главой министерства энергетики США Крисом Райтом.
"Главный, первый пункт — это создание партнерства, которое будет существовать долгое время. По сути, первый пункт — это формирование энергетической повестки, которая станет базой для будущего сотрудничества и позволит нам работать взаимодополняюще и совместно", - сказала Родригес.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия будет общаться с США, чтобы прояснить ситуацию с нефтью Венесуэлы
Вчера, 12:31
 
В миреВенесуэлаСШАКаракас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала