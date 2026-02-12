Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о росте сугробов в Москве - РИА Новости, 12.02.2026
12:42 12.02.2026 (обновлено: 13:32 12.02.2026)
Синоптик рассказал о росте сугробов в Москве
общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал о росте сугробов в Москве

Шувалов: снежный покров в Москве в четверг может увеличиться на 3 см

Прохожие во время снегопада в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
Прохожие во время снегопада в Парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Прохожие во время снегопада в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве в четверг может увеличиться на два-три сантиметра, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее Шувалов сообщал РИА Новости, что снег с дождем может пойти в Москве в конце недели на фоне резкого потепления.
"Если они подрастут сегодня, сугробы, то на самом деле немного - два-три сантиметра - это максимум того, что они добавят в сегодняшний день", - рассказал Шувалов.
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
10 февраля, 08:24
 
ОбществоМоскваСнегопад в Москве
 
 
