Синоптик рассказал о росте сугробов в Москве

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве в четверг может увеличиться на два-три сантиметра, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Если они подрастут сегодня, сугробы, то на самом деле немного - два-три сантиметра - это максимум того, что они добавят в сегодняшний день", - рассказал Шувалов.