Синоптик рассказал о росте сугробов в Москве
Синоптик рассказал о росте сугробов в Москве - РИА Новости, 12.02.2026
Синоптик рассказал о росте сугробов в Москве
Высота снежного покрова в Москве в четверг может увеличиться на два-три сантиметра, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр...
2026-02-12T12:42:00+03:00
2026-02-12T12:42:00+03:00
2026-02-12T13:32:00+03:00
общество
москва
снегопад в москве
москва
Новости
Синоптик рассказал о росте сугробов в Москве
Шувалов: снежный покров в Москве в четверг может увеличиться на 3 см