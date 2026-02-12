Строительство водозабора начнется в этом году для смоленского Починка

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Активная фаза по реконструкции водозабора и сетей водоснабжения Починка начнется в этом году, в планах начать строительство современного водозабора №2, Активная фаза по реконструкции водозабора и сетей водоснабжения Починка начнется в этом году, в планах начать строительство современного водозабора №2, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"В ноябре 2025 года на "Прямой линии" ко мне обратились жители Починка с просьбой решить проблему некачественной питьевой воды. Это обращение, как и многие другие, было взято в работу. В настоящее время составлен поэтапный план действий для решения вопроса", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" заключен муниципальный контракт на реконструкцию водозабора и сетей водоснабжения Починка.

"Уже в этом году приступаем к активной фазе. На первом этапе начнем строительство современного водозабора №2. Пробурим две новые артезианские скважины, проложим необходимые коммуникации и возведем новую станцию очистки, обезжелезивания и доочистки воды. Кроме этого, продолжим тампонаж старых, отработавших свой ресурс скважин", - сообщил глава региона.

Он добавил, что в 2027 году планируют полностью реконструировать существующий водозабор №1, построить три новые скважины и выполнить тампонаж старых. Завершение реконструкции водозабора и сетей водоснабжения в Починке запланировано на 2028 год.