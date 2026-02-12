Рейтинг@Mail.ru
Смоленская область
Смоленская область
 
16:34 12.02.2026
Строительство водозабора начнется в этом году для смоленского Починка
Активная фаза по реконструкции водозабора и сетей водоснабжения Починка начнется в этом году, в планах начать строительство современного водозабора №2, сообщил... РИА Новости, 12.02.2026
смоленская область
починок
смоленская область
смоленск
василий анохин
починок
смоленская область
смоленск
2026
починок, смоленская область, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Починок, Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин
Василий Анохин: активная фаза по реконструкции водозабора начнется в Починке

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Активная фаза по реконструкции водозабора и сетей водоснабжения Починка начнется в этом году, в планах начать строительство современного водозабора №2, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"В ноябре 2025 года на "Прямой линии" ко мне обратились жители Починка с просьбой решить проблему некачественной питьевой воды. Это обращение, как и многие другие, было взято в работу. В настоящее время составлен поэтапный план действий для решения вопроса", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" заключен муниципальный контракт на реконструкцию водозабора и сетей водоснабжения Починка.
"Уже в этом году приступаем к активной фазе. На первом этапе начнем строительство современного водозабора №2. Пробурим две новые артезианские скважины, проложим необходимые коммуникации и возведем новую станцию очистки, обезжелезивания и доочистки воды. Кроме этого, продолжим тампонаж старых, отработавших свой ресурс скважин", - сообщил глава региона.
Он добавил, что в 2027 году планируют полностью реконструировать существующий водозабор №1, построить три новые скважины и выполнить тампонаж старых. Завершение реконструкции водозабора и сетей водоснабжения в Починке запланировано на 2028 год.
"Работу по обновлению водопроводных сетей проводим и в других муниципальных образованиях региона, в том числе при поддержке Фонда развития территорий. В 2025 году провели капитальный ремонт водопроводных сетей в Угранском, Смоленском, Хиславичском, Руднянском, Монастырщинском, Велижском, Глинковском, Темкинском, Дорогобужском, Вяземском, Рославльском, Ельнинском, Ершичском, Краснинском муниципальных округах, а также в городе Рославль", - резюмировал губернатор.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Анохин утвердил план мероприятий по подготовке к весеннему паводку
11 февраля, 17:02
 
Смоленская областьПочинокСмоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
