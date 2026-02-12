https://ria.ru/20260212/slovakija-2073892508.html
В Словакии рассказали о влиянии антироссийских санкций на европейцев
Европейские санкции против России наносят ущерб экономике Евросоюза и ухудшают благосостояние его жителей, заявил РИА Новости глава словацкой политической... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:33:00+03:00
2026-02-12T13:33:00+03:00
2026-02-12T13:33:00+03:00
в мире
россия
словакия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990861246_0:256:3078:1987_1920x0_80_0_0_a1fabdab511bd770b8ee8d3ad2c9135d.jpg
https://ria.ru/20260212/slovakiya-2073808722.html
россия
словакия
сша
Политик Слота: антироссийские санкции ухудшают благосостояние европейцев
БРАТИСЛАВА, 12 фев - РИА Новости. Европейские санкции против России наносят ущерб экономике Евросоюза и ухудшают благосостояние его жителей, заявил РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Я давно критикую антироссийские санкции, указывая главным образом на то, что они наносят ущерб экономике Словакии
и Европейского союза. Вместе с "зеленым курсом" они способствуют деиндустриализации экономики и оттоку капитала из главных промышленных секторов в США
, Индию
и Китай
. Население Европейского союза ощущает санкции в виде ухудшения своей финансовой ситуации и благосостояния, главным образом в результате роста цен на энергоносители, а также из-за потери возможности экспортировать в Россию", - сказал Слота агентству.
Он отметил, что данная ситуация, с одной стороны, негативно влияет на всю промышленную продукцию, а с другой стороны потеря Европейским союзом качественного и доступного сырья из России
создает дополнительное давление на его конкурентоспособность.
"И когда все эти факторы соединяются, то в конечном итоге очень негативно влияют прежде всего на жизнь обычных людей, они серьезно ухудшили стандарт жизни, к которому они (европейцы - ред.) привыкли", - заключил Слота.