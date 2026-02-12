Рейтинг@Mail.ru
В Словакии рассказали о влиянии антироссийских санкций на европейцев - РИА Новости, 12.02.2026
13:33 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/slovakija-2073892508.html
В Словакии рассказали о влиянии антироссийских санкций на европейцев
В Словакии рассказали о влиянии антироссийских санкций на европейцев - РИА Новости, 12.02.2026
В Словакии рассказали о влиянии антироссийских санкций на европейцев
Европейские санкции против России наносят ущерб экономике Евросоюза и ухудшают благосостояние его жителей, заявил РИА Новости глава словацкой политической... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:33:00+03:00
2026-02-12T13:33:00+03:00
в мире
россия
словакия
сша
https://ria.ru/20260212/slovakiya-2073808722.html
россия
словакия
сша
в мире, россия, словакия, сша
В мире, Россия, Словакия, США
В Словакии рассказали о влиянии антироссийских санкций на европейцев

Политик Слота: антироссийские санкции ухудшают благосостояние европейцев

Резиденция президента Словакии в Братиславе
Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Резиденция президента Словакии в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 12 фев - РИА Новости. Европейские санкции против России наносят ущерб экономике Евросоюза и ухудшают благосостояние его жителей, заявил РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
"Я давно критикую антироссийские санкции, указывая главным образом на то, что они наносят ущерб экономике Словакии и Европейского союза. Вместе с "зеленым курсом" они способствуют деиндустриализации экономики и оттоку капитала из главных промышленных секторов в США, Индию и Китай. Население Европейского союза ощущает санкции в виде ухудшения своей финансовой ситуации и благосостояния, главным образом в результате роста цен на энергоносители, а также из-за потери возможности экспортировать в Россию", - сказал Слота агентству.
Он отметил, что данная ситуация, с одной стороны, негативно влияет на всю промышленную продукцию, а с другой стороны потеря Европейским союзом качественного и доступного сырья из России создает дополнительное давление на его конкурентоспособность.
"И когда все эти факторы соединяются, то в конечном итоге очень негативно влияют прежде всего на жизнь обычных людей, они серьезно ухудшили стандарт жизни, к которому они (европейцы - ред.) привыкли", - заключил Слота.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Глава Словакии не дает провести референдум по отмене санкций против России
Вчера, 06:47
 
В миреРоссияСловакияСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
