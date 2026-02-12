https://ria.ru/20260212/simonyan-2074003428.html
Симоньян назвала премию имени Тиграна Кеосаяна премией хорошего человека
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна "премией хорошего РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна "премией хорошего человека".
«
"В один миг пришла эта идея. Мы с Тиграном всегда старались по мере возможности помогать людям, и часто говорили о том, что много есть разных премий для людей, выдающихся в той или иной сфере. А как жалко, что нет премии за то, что человек просто оказался большим молодцом", - сказала Симоньян РИА Новости.
Она добавила, что ее мужу было бы приятно узнать, что в его честь была учреждена премия, а деньги, которые он оставил семье, пойдут на доброе дело.
"И вот эта премия хорошего человека", - заключила Симоньян
.
Премию имени Тиграна Кеосаяна
Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.