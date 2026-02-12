Рейтинг@Mail.ru
Симоньян назвала премию имени Тиграна Кеосаяна премией хорошего человека - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 12.02.2026 (обновлено: 18:46 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/simonyan-2074003428.html
Симоньян назвала премию имени Тиграна Кеосаяна премией хорошего человека
Симоньян назвала премию имени Тиграна Кеосаяна премией хорошего человека - РИА Новости, 12.02.2026
Симоньян назвала премию имени Тиграна Кеосаяна премией хорошего человека
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна "премией хорошего РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:37:00+03:00
2026-02-12T18:46:00+03:00
маргарита симоньян
тигран кеосаян
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391475_0:655:2048:1807_1920x0_80_0_0_26da11ada72990efd033347417a4b493.jpg
https://ria.ru/20260211/premiya-2073770235.html
https://ria.ru/20260206/simonyan-2072802152.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391475_0:435:2048:1971_1920x0_80_0_0_0b398134e2bff245ac5b469670b02a03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита симоньян, тигран кеосаян, общество
Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Общество
Симоньян назвала премию имени Тиграна Кеосаяна премией хорошего человека

РИА Новости: Симоньян назвала премию имени Кеосаяна премией хорошего человека

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна "премией хорошего человека".
«
"В один миг пришла эта идея. Мы с Тиграном всегда старались по мере возможности помогать людям, и часто говорили о том, что много есть разных премий для людей, выдающихся в той или иной сфере. А как жалко, что нет премии за то, что человек просто оказался большим молодцом", - сказала Симоньян РИА Новости.
Николай Замарев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Семья охранника, погибшего в Анапе, получит премию имени Кеосаяна
11 февраля, 21:26
Она добавила, что ее мужу было бы приятно узнать, что в его честь была учреждена премия, а деньги, которые он оставил семье, пойдут на доброе дело.
"И вот эта премия хорошего человека", - заключила Симоньян.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свой роман
6 февраля, 21:12
 
Маргарита СимоньянТигран КеосаянОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала