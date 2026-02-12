Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев поздравил Симоньян со званием "Почетный гражданин Краснодара" - РИА Новости, 12.02.2026
16:54 12.02.2026
Кондратьев поздравил Симоньян со званием "Почетный гражданин Краснодара"
2026-02-12T16:54:00+03:00
2026-02-12T16:54:00+03:00
2026
Кондратьев поздравил Симоньян со званием "Почетный гражданин Краснодара"

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время церемонии награждения знаком почетного гражданина Краснодара
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян во время церемонии награждения знаком почетного гражданина Краснодара - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время церемонии награждения знаком почетного гражданина Краснодара
КРАСНОДАР, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что лично поздравил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян с получением звания "Почетный гражданин города Краснодара".
Звание и памятную медаль "За заслуги" Маргарите Симоньян вручил мэр Краснодара Евгений Наумов на торжественном мероприятии, посвященном 83-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.
"Всегда рад видеть Маргариту Симоньян в нашем крае. Сегодня ей вручили звание "Почетный гражданин города Краснодара", поздравил ее лично. Это абсолютно заслуженное признание и знак уважения земляков за преданность родному городу. Маргарита своим талантом и трудолюбием достигла выдающихся высот в журналистике... Несмотря на международный масштаб стоящих перед ней задач, она никогда не теряла связь с краем. Всегда с любовью рассказывает о том, где начинала свой путь. Это служит примером и вдохновением для молодых кубанских журналистов. Благодарен Маргарите за теплую и интересную беседу и то, что находит время в своем плотном графике приезжать к нам", - написал Кондратьев в своем канале на платформе Max.
Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре, журналистскую карьеру начала корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".
