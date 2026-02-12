ВСУ потеряли свыше 210 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Кондратовка, Андреевка, Мирополье и Новодмитровка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Покровка и Петропавловка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
