Суд взыскал со Сбербанка более миллиарда рублей за нарушение прав ООО "Фит"
Суд взыскал со Сбербанка более миллиарда рублей за нарушение прав ООО "Фит" - РИА Новости, 12.02.2026
Суд взыскал со Сбербанка более миллиарда рублей за нарушение прав ООО "Фит"
Девятый арбитражный апелляционный суд по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной платежной системы ООО "Фит" взыскал со Сбербанка, который... РИА Новости, 12.02.2026
