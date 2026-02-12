Рейтинг@Mail.ru
15:42 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/sberbank-2073938967.html
Суд взыскал со Сбербанка более миллиарда рублей за нарушение прав ООО "Фит"
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску владельца бренда PayQR и разработчика одноименной платежной системы ООО "Фит" взыскал со Сбербанка, который использует обозначения "Плати QR", SberPay QR и ряд других, более 1,4 миллиарда рублей за нарушение прав истца на знаки обслуживания, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Взыскать с публичного акционерного общества "Сбербанк России"… в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фит"… компенсацию за нарушение исключительных прав на знаки обслуживания… в размере 1.445.227.900 (один миллиард четыреста сорок пять миллионов двести двадцать семь тысяч девятьсот) рублей", - говорится в резолютивной части постановления суда.
