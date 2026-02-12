https://ria.ru/20260212/sanochniki-2074042939.html
Немецкие саночники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Немецкие саночники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Немецкие саночники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Сборная Германии по санному спорту завоевала золото в эстафете на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
спорт, санный спорт , зимние олимпийские игры 2026, тобиас арльт, тобиас вендль, даяна айтбергер
Спорт, Санный спорт , Зимние Олимпийские игры 2026, Тобиас Арльт, Тобиас Вендль, Даяна Айтбергер
Немецкие саночники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Сборная Германии по санному спорту завоевала золото в эстафете на ОИ в Италии