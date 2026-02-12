Рейтинг@Mail.ru
Немецкие саночники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
21:49 12.02.2026
Немецкие саночники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Немецкие саночники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде
Сборная Германии по санному спорту завоевала золото в эстафете на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
спорт, санный спорт , зимние олимпийские игры 2026, тобиас арльт, тобиас вендль, даяна айтбергер
Спорт, Санный спорт , Зимние Олимпийские игры 2026, Тобиас Арльт, Тобиас Вендль, Даяна Айтбергер
Немецкие саночники завоевали золото в эстафете на Олимпиаде

Сборная Германии по санному спорту завоевала золото в эстафете на ОИ в Италии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборная Германии по санному спорту завоевала золото в эстафете на Олимпийских играх в Италии.
В составе команды выступали Юлия Таубиц, Макс Лангенхан (одиночки), Тобиас Арльт и Тобиас Вендль, а также Даяна Айтбергер и Магдалена Мачина (двойки). Спортсмены показали результат 3 минуты 41,672 секунды.
Серебряные медали завоевали австрийские саночники (отставание - 0,542). Бронзу взяли итальянцы (+0,849).
Соревнования по санному спорту на Олимпиаде завершились, было разыграно пять комплектов медалей: три золотые награды достались немецким саночникам, две - итальянским.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля.
"Есть проблема": Демченко объяснил текущее 16-е место Репилова на ОИ
