На Сахалине механик судна пытался провезти лапы гималайского медведя - РИА Новости, 12.02.2026
15:43 12.02.2026
На Сахалине механик судна пытался провезти лапы гималайского медведя
На Сахалине механик судна пытался провезти лапы гималайского медведя
Механик морского судна, прибывшего из Кореи, пытался провезти на Сахалин лапы гималайского медведя, чтобы приготовить деликатесный суп, таможенники острова... РИА Новости, 12.02.2026
Россия, Сахалин, Корсаков, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
На Сахалине механик судна пытался провезти лапы гималайского медведя

Механик морского судна пытался провезти на Сахалин лапы гималайского медведя

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Механик морского судна, прибывшего из Кореи, пытался провезти на Сахалин лапы гималайского медведя, чтобы приготовить деликатесный суп, таможенники острова обнаружили груз, сообщает пресс-служба ФТС России.
Как рассказали в пресс-службе, лапы гималайского медведя обнаружили на морском судне, прибывшем в порт Корсаков из корейского Пусана после планового ремонта. В бытовом холодильнике машинного отделения корабля таможенники нашли четыре лапы, завернутые в пакет. Сотрудники выяснили, что груз пытался провезти механик судна. Он купил части животного на рынке в Корее, чтобы сварить из них суп.
"Документы на необычный груз мужчина не предоставил. Экспертиза установила, что лапы принадлежат гималайскому медведю, находящемуся под угрозой исчезновения и попадающему под действие Конвенции СИТЕС. Перемещение данного вида разрешено только при наличии разрешения от Росприроднадзора и предварительного таможенного декларирования", - говорится в сообщении.
На мужчину завели два административных дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недекларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП (Несоблюдение запретов и ограничений). Ему грозит штраф и конфискация груза.
Заголовок открываемого материала