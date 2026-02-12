На Сахалине механик судна пытался провезти лапы гималайского медведя

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Механик морского судна, прибывшего из Кореи, пытался провезти на Сахалин лапы гималайского медведя, чтобы приготовить деликатесный суп, таможенники острова обнаружили груз, сообщает пресс-служба ФТС России.
Как рассказали в пресс-службе, лапы гималайского медведя обнаружили на морском судне, прибывшем в порт Корсаков из корейского Пусана после планового ремонта. В бытовом холодильнике машинного отделения корабля таможенники нашли четыре лапы, завернутые в пакет. Сотрудники выяснили, что груз пытался провезти механик судна. Он купил части животного на рынке в Корее, чтобы сварить из них суп.
"Документы на необычный груз мужчина не предоставил. Экспертиза установила, что лапы принадлежат гималайскому медведю, находящемуся под угрозой исчезновения и попадающему под действие Конвенции СИТЕС. Перемещение данного вида разрешено только при наличии разрешения от Росприроднадзора и предварительного таможенного декларирования", - говорится в сообщении.
На мужчину завели два административных дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недекларирование товаров) и по статье 16.3 КоАП (Несоблюдение запретов и ограничений). Ему грозит штраф и конфискация груза.