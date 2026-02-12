Рейтинг@Mail.ru
Отношения США и Европы утратили былую предсказуемость, заявил Рябков - РИА Новости, 12.02.2026
13:31 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/ryabkov-2073891505.html
Отношения США и Европы утратили былую предсказуемость, заявил Рябков
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
сергей рябков
сша
россия
вашингтон (штат)
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), сергей рябков
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Рябков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сергей Рябков
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отношения США и их европейских союзников утратили былую предсказуемость и доверительный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Запад ведет себя весьма агрессивно. Внутри него нарастают политические противоречия. Отношения Вашингтона с европейскими союзниками утратили былую предсказуемость и доверительный характер. И США, и европейцы сталкиваются с нарастающими социально-экономическими проблемами", - сказал Рябков, выступая на международном научно-экспертном форуме "Жириновские чтения".
По его словам, сегодня западные страны, по сути, настраивают против себя страны мирового большинства.
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Сергей Рябков
 
 
