Отношения США и Европы утратили былую предсказуемость, заявил Рябков

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Отношения США и их европейских союзников утратили былую предсказуемость и доверительный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, сегодня западные страны, по сути, настраивают против себя страны мирового большинства.