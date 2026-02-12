https://ria.ru/20260212/ryabkov-2073891505.html
Отношения США и Европы утратили былую предсказуемость, заявил Рябков
Отношения США и их европейских союзников утратили былую предсказуемость и доверительный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.02.2026
Отношения США и Европы утратили былую предсказуемость, заявил Рябков
