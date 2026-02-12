История "странного врача" из Краснодара, который мстил за маленький рост

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. В Краснодаре прогремел взрыв самодельной бомбы в переполненном людьми автобусе. Десять человек погибли, около ста получили ранения. Спустя месяц оперативники вышли на 32-летнего выпускника мединститута.

Мотивы, толкнувшие его на преступление, шокировали даже бывалых следователей.

Утром в понедельник

Казалось, ничто не предвещало беды. Утром понедельника, 14 июня 1971 года, городской автобус № 1 привычно двинулся по своему маршруту. Люди торопились на работу, так что салон был полным.

Когда машина поехала по улице Герцена, ее внезапно подбросило вверх с оглушительным грохотом, который тут же сменился ревом пламени.

© Depositphotos.com / jag_cz Огонь © Depositphotos.com / jag_cz Огонь

"Пять человек погибли на месте, в том числе супруга моего коллеги. Десятки получили серьезные осколочные ранения, еще пятеро потом умерли в больнице. Зрелище, конечно, было жуткое: обгоревшие тела, кричащие от боли и ужаса пассажиры", — рассказывал экс-оперуполномоченный Управления КГБ по Краснодарскому краю Анатолий Рыбалкин.

Первое масштабное ЧП

К месту трагедии съехались все экстренные службы города и партийное руководство края — с таким масштабным ЧП в те годы еще не сталкивались.

Криминалисты опросили пассажиров и свидетелей, провели предварительную экспертизу в сгоревшем автобусе. Они сделали вывод: в салоне сработало самодельное взрывное устройство, начиненное подшипниками и приведенное в действие часовым механизмом.

На поиски подозреваемых бросили весь личный состав краевого управления МВД, КГБ и прокуратуры. Следственная группа разбирала несколько версий, в том числе месть городскому автотранспортному предприятию какого-нибудь уволенного сотрудника и личные счеты с кем-то из пассажиров.

Поскольку статьи "Терроризм" в Уголовном кодексе РСФСР не существовало, преступление квалифицировали как "Умышленное убийство".

Странный врач

Вскоре в поле зрения силовиков попал выпускник мединститута Петр Волынский. О его странном поведении сообщил следователь КГБ Кирилл Черниченко, который несколько лет назад снимал комнату в квартире подозреваемого.

Петр Волынский, еще будучи студентом, подвешивал на подоконник алюминиевые тарелки на случай, если кто-то попытается залезть в квартиру, хотя жил на пятом этаже. Тем не менее учебу окончил и получил квалификацию врача-терапевта.

На молодого специалиста вскоре стали жаловаться — он в ходе лечения использовал сомнительные методы, прижигал пациентам пальцы спиртовкой. Волынского лишили врачебной практики — пришлось устроиться на стройку.

Лига низкорослых людей

Рост Волынского составлял лишь 165 сантиметров. По мнению несостоявшегося доктора, высокие люди намеренно унижали низкорослых, которые по умолчанию уникальны и куда умнее тех, кого он называл "длинными тварями".

Волынский решил создать Лигу низкорослых людей, сочинил ей устав и всячески агитировал горожан вступать в это сообщество избранных, чтобы начать "мероприятия по спасению низкорослых людей от стерилизации и истребления в СССР и других странах мира".

Кумиром для шизофреника стал Наполеон Бонапарт — его портрет он повесил рядышком со своим и приписал: "Мне можно все".

Видя на улице невысокого человека, Волынский подходил к нему и предлагал вступить в организацию, как правило, люди смотрели на него как на сумасшедшего и посылали куда подальше.

Под круглосуточным наблюдением

"Ничего этого мы, разумеется, не знали, но взяли Волынского в оборот", — рассказывал Рыбалкин.

За подозреваемым установили круглосуточное наблюдение. Решили также негласно обыскать квартиру. Пока подозреваемый был на работе, у него дома нашли много интересного: тетрадь со схемой взрывного устройства, металлические детали, устав "партии низкорослых" и список ее участников.

Сомнений в том, что автобус взорвал именно Волынский, прозванный силовиками Наполеончиком, уже не было.

"И тут "наружка" доложила, что Волынский с чемоданом в руке направляется к зданию железнодорожного вокзала, — говорит Рыбалкин. — Опасаясь нового взрыва, штаб велел его задержать. Опера быстро схватили Наполеончика под руки и посадили в машину. Сработали четко — никто из прохожих даже ничего не понял".

Волынский не стал отрицать свою вину. На вопрос, зачем было нужно убивать ни в чем не повинных людей, ответил, что всех ненавидит.

Планировал взорвать кинотеатр

Во время расследования установили, что до теракта в автобусе Волынский пытался взорвать кинотеатр "Аврора" — там как раз намечалось торжество с присутствием многих городских чиновников. К счастью, бдительная вахтерша не пропустила человека с подозрительным чемоданом.

"Как позже выяснилось, свои преступления он планировал очень тщательно и грамотно, — отмечал экс-сотрудник КГБ. — Например, детали для взрывного устройства заказывал на разных предприятиях, чтобы не вызвать подозрений. Когда мы опрашивали токарей заводов, те в один голос твердили, что понятия не имели, зачем Петр просил выточить ту или иную деталь".