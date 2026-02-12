Рейтинг@Mail.ru
Евгений Примаков: граждане западных стран все чаще хотят переехать в Россию - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/rossotrudnichestvo-2073865380.html
Евгений Примаков: граждане западных стран все чаще хотят переехать в Россию
Евгений Примаков: граждане западных стран все чаще хотят переехать в Россию - РИА Новости, 12.02.2026
Евгений Примаков: граждане западных стран все чаще хотят переехать в Россию
Россотрудничество видит рост обращений от граждан западных стран с просьбами о переселении в Россию и получении гражданства, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:00:00+03:00
2026-02-12T14:00:00+03:00
россия
центральная азия
сша
евгений примаков (россотрудничество)
владимир путин
дмитрий шостакович
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024583457_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_94a9d624d2c17f3226157801b71fab7e.jpg
https://ria.ru/20260211/ssha-2073551823.html
https://ria.ru/20260210/putin-2073384314.html
https://ria.ru/20260202/svr-2071657008.html
https://ria.ru/20260203/migranty-2071862583.html
россия
центральная азия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024583457_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_3a9965765ac4928f3ea8c3557fea627b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральная азия, сша, евгений примаков (россотрудничество), владимир путин, дмитрий шостакович, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, рцнк, интервью
Россия, Центральная Азия, США, Евгений Примаков (Россотрудничество), Владимир Путин, Дмитрий Шостакович, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ, РЦНК, Интервью

Евгений Примаков: граждане западных стран все чаще хотят переехать в Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Евгений Примаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Россотрудничество видит рост обращений от граждан западных стран с просьбами о переселении в Россию и получении гражданства, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. В интервью корреспонденту агентства Валерии Балыкиной он рассказал об изменениях в работе Русского дома в США, а также о том, как миграционная политика России влияет на сотрудничество со странами Центральной Азии в образовании.
– Сколько соотечественников, которые проживали за рубежом, в 2025 году добровольно переселились в Россию?
– Если говорить о государственной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом, то в 2025 году мы наблюдаем значительным рост. По данным МВД России в первые три квартала 2025 года возможностями по переселению воспользовались 21 400 человек, и это еще не итоговые цифры.
– Из каких стран чаще всего переселяются?
– Традиционно основной поток по программе переселения соотечественников идет из стран СНГ. В 2025 году лидируют Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Армения.
– Что становится главной причиной переселения?
– С одной стороны, причиной возвращения является желание вернуться на историческую родину, в знакомую культурную среду, обеспечить будущее детям. С другой – конкретные преимущества программы переселения: максимально упрощенное получение российского гражданства для всей семьи и ощутимая материальная поддержка на начальном этапе. Это сильный стимул для желающих переехать в Россию на работу или к родственникам.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Украинцы в США активно интересуются переездом в Россию, заявил генконсул
11 февраля, 03:19
– Сколько сейчас таких заявок на рассмотрении?
– Согласно данным МВД России, в первых трех кварталах 2025 года 27 703 человека получили свидетельства участника государственной программы.
При этом в последнее время мы отмечаем рост обращений граждан западных стран с просьбой о переселении в Российскую Федерацию и получении российского гражданства. Их главный мотив – несогласие с проводимым на Западе курсом, направленным на разрушение институтов семьи и традиционных моральных ценностей.
Одно из приоритетных направлений в работе Россотрудничества – это содействие переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В тесном взаимодействии с МИД России, МВД России и субъектами Российской Федерации, мы напрямую информируем соотечественников о возможностях переселения в Российскую Федерацию, предоставляемых государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Только в 2025 году представительства Россотрудничества за рубежом провели более 550 индивидуальных и групповых консультаций для соотечественников, проживающих за рубежом, по вопросам переселения в Российскую Федерацию и помогли организовать свыше 130 презентаций программ субъектов Российской Федерации, желающих принять на своей территории наших соотечественников.
На информационных ресурсах Россотрудничества и ее партнеров регулярно размещаются материалы о возможностях переселения соотечественников в Россию в рамках госпрограммы. Большую помощь в этой работе оказывают общественные организации, в том числе АНО "Центр содействия добровольному переселению "Путь домой".
– Сколько человек проживают в России в рамках указа президента Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности?
– Статистические сведения по данному вопросу в Россотрудничество не поступают.
– Существует ли на данный момент проблема вербовки наших соотечественников, студентов иностранных вузов, выпускников программ обмена? Известно ли Россотрудничеству о таких случаях, и отслеживается ли это?
– Конечно, международная академическая мобильность всегда идет в связке с определенными рисками. Россотрудничество же ставит перед собой задачу эти риски минимизировать. Россотрудничество находится в постоянном взаимодействии с дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и партнерскими образовательными организациями. Это помогает обеспечить прозрачность процессов отбора иностранных абитуриентов на обучение в Россию. Кроме того, Россотрудничество проводит работу по адаптации иностранных поступающих, а их информирование о возможных сложностях и рисках является ключевой частью международного образовательного сотрудничества.
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Путин подчеркнул важность обеспечения прав соотечественников за рубежом
10 февраля, 10:34
– Есть ли сейчас культурное сотрудничество между Россией и США по линии культурного центра там? Готовятся ли проекты в сферах театра, музыки, выставок? Планирует ли Россотрудничество приглашать в США российских крупных блогеров, ломов, медиатехнологов или же деятелей искусства для последующих выступлений?
– В США работает Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне. Появились некоторые позитивные изменения в условиях деятельности. РЦНК снова проводит мероприятия, в основном направленные на популяризацию многонациональной российской культуры, образования и истории нашей страны.
В 2026 году запланированы лекции о мультипликации к 90-летию "Союзмультфильма", концерт к 120-летию Дмитрия Шостаковича, просветительский проект "Знакомство с русскими промыслами", лекции о современном искусстве к 160-летию со Дня рождения Василия Васильевича Кандинского, лекции о "Русской Америке" для детей и другие проекты. Традиционно пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и другим памятным датам.
– В прошлом году глава МИД Мали Абдулай Диоп поддержал идею принятия русского языка в качестве рабочего в странах Конфедерации государств Сахеля. Высказывали ли аналогичное мнение представители других стран в двусторонних контактах? Ведется ли работа по этому направлению по линии Россотрудничества, какие шаги предпринимаются по его продвижению в Сахеле?
– Россотрудничество ежегодно проводит масштабные и разнообразные мероприятия по продвижению русского языка и российского образования в странах Африки. Россотрудничество проводит проекты по созданию инфраструктуры дополнительного образования с обучением на русском языке, а также проекты по поддержке преподавателей русского языка.
Отталкиваясь от потребностей в странах региона, Россотрудничество создает инфраструктуру дополнительного образования с обучением на русском языке и поддерживает преподавателей русского языка. Яркий пример – недавний проект "Международная неделя русского языка в Африке", прошедший 9-11 декабря 2025 года в городе Каире в Египте в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Проект был нацелен на укрепление сотрудничества между университетами по направлению русистики, повышение квалификации преподавателей русского языка как иностранного из стран Африки, и, конечно, на расширение русскоязычного культурного и образовательного пространства за рубежом.
В проекте приняли участие три преподавателя из Алжира, два – из Мали, пять – из Сенегала. Параллельно с этим в 2025 году в проекте "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному" в дистанционном формате приняли участие три преподавателя из Буркина-Фасо, два – из Алжира, один – из Камеруна, два – из Нигера и один – из Мали.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Макрон ищет возможности для политического реванша в Африке, заявила СВР
2 февраля, 11:05
– Ранее были сообщения о том, что Россотрудничество ведет переговоры со Словакией о восстановлении работы Русского дома там. Есть прогресс в этом вопросе?
– С июня 2025 года РЦНК в Братиславе возобновил свою деятельность в полном формате.
– Как ужесточение миграционной политики России сказывается на сотрудничестве со странами Центральной Азии? Фиксируется ли отток студентов и смена фокуса на другие страны?
– Миграционная политика России направлена на упорядочивание процессов пребывания иностранных граждан и повышение прозрачности правового статуса, в том числе студентов. Эти меры, безусловно, требуют строгого соблюдения правил. При этом говорить о масштабном оттоке иностранных студентов из стран Центральной Азии не приходится. Россия сохраняет прочные позиции как образовательное направление благодаря исторически сложившимся связям, общему образовательному пространству, русскому языку и сильной фундаментальной подготовке. Существенную роль продолжает играть квота правительства Российской Федерации, обеспечивающая доступ к образованию на равных условиях.
Безусловен рост конкуренции со стороны других стран, в том числе Китая, который активно инвестирует в образовательную инфраструктуру и стипендиальные программы. Однако для многих студентов из Центральной Азии российское образование остается стратегическим выбором, как с точки зрения качества подготовки, так и последующего профессионального признания в регионе.
Задача Россотрудничества в этих условиях состоит не только в сопровождении студентов на каждом этапе, но и в работе над повышением комфорта их пребывания, укреплении академических партнерств и сохранении гуманитарных связей, которые выходят далеко за рамки миграционных процедур. В последнее время наблюдаем даже прирост количества заявок от граждан Центральной Азии. Особенно увеличилось количество заявок граждан Туркменистана – прирост составил около 40%.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Российское посольство уведомило Узбекистан о новой миграционной политике
3 февраля, 09:51
 
РоссияЦентральная АзияСШАЕвгений Примаков (Россотрудничество)Владимир ПутинДмитрий ШостаковичФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГРЦНКИнтервью
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала