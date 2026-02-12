Евгений Примаков: граждане западных стран все чаще хотят переехать в Россию

Россотрудничество видит рост обращений от граждан западных стран с просьбами о переселении в Россию и получении гражданства, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. В интервью корреспонденту агентства Валерии Балыкиной он рассказал об изменениях в работе Русского дома в США, а также о том, как миграционная политика России влияет на сотрудничество со странами Центральной Азии в образовании.

– Сколько соотечественников, которые проживали за рубежом, в 2025 году добровольно переселились в Россию?

– Если говорить о государственной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом, то в 2025 году мы наблюдаем значительным рост. По данным МВД России в первые три квартала 2025 года возможностями по переселению воспользовались 21 400 человек, и это еще не итоговые цифры.

– Из каких стран чаще всего переселяются?

– Традиционно основной поток по программе переселения соотечественников идет из стран СНГ. В 2025 году лидируют Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Армения.

– Что становится главной причиной переселения?

– С одной стороны, причиной возвращения является желание вернуться на историческую родину, в знакомую культурную среду, обеспечить будущее детям. С другой – конкретные преимущества программы переселения: максимально упрощенное получение российского гражданства для всей семьи и ощутимая материальная поддержка на начальном этапе. Это сильный стимул для желающих переехать в Россию на работу или к родственникам.

– Сколько сейчас таких заявок на рассмотрении?

– Согласно данным МВД России, в первых трех кварталах 2025 года 27 703 человека получили свидетельства участника государственной программы.

При этом в последнее время мы отмечаем рост обращений граждан западных стран с просьбой о переселении в Российскую Федерацию и получении российского гражданства. Их главный мотив – несогласие с проводимым на Западе курсом, направленным на разрушение институтов семьи и традиционных моральных ценностей.

Одно из приоритетных направлений в работе Россотрудничества – это содействие переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В тесном взаимодействии с МИД России, МВД России и субъектами Российской Федерации, мы напрямую информируем соотечественников о возможностях переселения в Российскую Федерацию, предоставляемых государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Только в 2025 году представительства Россотрудничества за рубежом провели более 550 индивидуальных и групповых консультаций для соотечественников, проживающих за рубежом, по вопросам переселения в Российскую Федерацию и помогли организовать свыше 130 презентаций программ субъектов Российской Федерации, желающих принять на своей территории наших соотечественников.

На информационных ресурсах Россотрудничества и ее партнеров регулярно размещаются материалы о возможностях переселения соотечественников в Россию в рамках госпрограммы. Большую помощь в этой работе оказывают общественные организации, в том числе АНО "Центр содействия добровольному переселению "Путь домой".

– Сколько человек проживают в России в рамках указа президента Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности?

– Статистические сведения по данному вопросу в Россотрудничество не поступают.

– Существует ли на данный момент проблема вербовки наших соотечественников, студентов иностранных вузов, выпускников программ обмена? Известно ли Россотрудничеству о таких случаях, и отслеживается ли это?

– Конечно, международная академическая мобильность всегда идет в связке с определенными рисками. Россотрудничество же ставит перед собой задачу эти риски минимизировать. Россотрудничество находится в постоянном взаимодействии с дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и партнерскими образовательными организациями. Это помогает обеспечить прозрачность процессов отбора иностранных абитуриентов на обучение в Россию. Кроме того, Россотрудничество проводит работу по адаптации иностранных поступающих, а их информирование о возможных сложностях и рисках является ключевой частью международного образовательного сотрудничества.

– Есть ли сейчас культурное сотрудничество между Россией и США по линии культурного центра там? Готовятся ли проекты в сферах театра, музыки, выставок? Планирует ли Россотрудничество приглашать в США российских крупных блогеров, ломов, медиатехнологов или же деятелей искусства для последующих выступлений?

– В США работает Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне. Появились некоторые позитивные изменения в условиях деятельности. РЦНК снова проводит мероприятия, в основном направленные на популяризацию многонациональной российской культуры, образования и истории нашей страны.

В 2026 году запланированы лекции о мультипликации к 90-летию "Союзмультфильма", концерт к 120-летию Дмитрия Шостаковича, просветительский проект "Знакомство с русскими промыслами", лекции о современном искусстве к 160-летию со Дня рождения Василия Васильевича Кандинского, лекции о "Русской Америке" для детей и другие проекты. Традиционно пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и другим памятным датам.

– В прошлом году глава МИД Мали Абдулай Диоп поддержал идею принятия русского языка в качестве рабочего в странах Конфедерации государств Сахеля. Высказывали ли аналогичное мнение представители других стран в двусторонних контактах? Ведется ли работа по этому направлению по линии Россотрудничества, какие шаги предпринимаются по его продвижению в Сахеле?

– Россотрудничество ежегодно проводит масштабные и разнообразные мероприятия по продвижению русского языка и российского образования в странах Африки. Россотрудничество проводит проекты по созданию инфраструктуры дополнительного образования с обучением на русском языке, а также проекты по поддержке преподавателей русского языка.

Отталкиваясь от потребностей в странах региона, Россотрудничество создает инфраструктуру дополнительного образования с обучением на русском языке и поддерживает преподавателей русского языка. Яркий пример – недавний проект "Международная неделя русского языка в Африке", прошедший 9-11 декабря 2025 года в городе Каире в Египте в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Проект был нацелен на укрепление сотрудничества между университетами по направлению русистики, повышение квалификации преподавателей русского языка как иностранного из стран Африки, и, конечно, на расширение русскоязычного культурного и образовательного пространства за рубежом.

В проекте приняли участие три преподавателя из Алжира, два – из Мали, пять – из Сенегала. Параллельно с этим в 2025 году в проекте "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному" в дистанционном формате приняли участие три преподавателя из Буркина-Фасо, два – из Алжира, один – из Камеруна, два – из Нигера и один – из Мали.

– Ранее были сообщения о том, что Россотрудничество ведет переговоры со Словакией о восстановлении работы Русского дома там. Есть прогресс в этом вопросе?

– С июня 2025 года РЦНК в Братиславе возобновил свою деятельность в полном формате.

– Как ужесточение миграционной политики России сказывается на сотрудничестве со странами Центральной Азии? Фиксируется ли отток студентов и смена фокуса на другие страны?

– Миграционная политика России направлена на упорядочивание процессов пребывания иностранных граждан и повышение прозрачности правового статуса, в том числе студентов. Эти меры, безусловно, требуют строгого соблюдения правил. При этом говорить о масштабном оттоке иностранных студентов из стран Центральной Азии не приходится. Россия сохраняет прочные позиции как образовательное направление благодаря исторически сложившимся связям, общему образовательному пространству, русскому языку и сильной фундаментальной подготовке. Существенную роль продолжает играть квота правительства Российской Федерации, обеспечивающая доступ к образованию на равных условиях.

Безусловен рост конкуренции со стороны других стран, в том числе Китая, который активно инвестирует в образовательную инфраструктуру и стипендиальные программы. Однако для многих студентов из Центральной Азии российское образование остается стратегическим выбором, как с точки зрения качества подготовки, так и последующего профессионального признания в регионе.