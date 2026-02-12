Глава ФАДН рассказал об интересе постсоветских стран к проекту "Свои"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Многие страны постсоветского пространства проявляют интерес к патриотическому проекту Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) "Свои", к которому уже подключилась Абхазия, сообщил глава агентства Игорь Баринов.