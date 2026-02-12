Глава ФАДН рассказал об интересе постсоветских стран к проекту "Свои"

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Многие страны постсоветского пространства проявляют интерес к патриотическому проекту Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) "Свои", к которому уже подключилась Абхазия, сообщил глава агентства Игорь Баринов.
Выступая на IV Международном форуме "RU.Локация" он рассказал, что проект "Свои", который ФАДН реализует с подведомственным ему Домом народов России, собирает реальные истории людей о межнациональной дружбе и взаимовыручке в годы Великой Отечественной войны и сейчас, в ходе специальной военной операции.
"Фактически он (проект - ред.) зашёл уже в каждую школу, в каждое образовательное учреждение. Становится международным - к нему уже Абхазия подключилась. И, я думаю, сейчас многие страны постсоветского пространства уже проявляют к нему интерес", - сказал Баринов на IV Международном форуме "RU.Локация", который прошел в четверг на площадке кинотеатра "Иллюзион" в Москве.
Глава ФАДН отметил, что проект "Свои", связывающий между собой поколения, охватит миллионы человек.
