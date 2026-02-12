Россия настроена на диалог с США строго на равных, заявил Рябков

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия настроена на дальнейший диалог с США строго на равных, если потребуется "в режиме жесткого торга", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"(Президент США Дональд) Трамп встретился с (президентом РФ) Владимиром Путиным на Аляске, где были достигнуты принципиальные понимания о путях урегулирования. Тот переговорный процесс, который с тех пор продолжается, должен, по нашему убеждению, привести к результатам, укладывающимся в рамки, созданные в Анкоридже", - сказал Рябков, выступая на международном научно-экспертном форуме "Жириновские чтения".
"Это сложный, но верный путь к достижению как целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами, путь к миру на Украине, так и к нормализации российско-американских отношений. Но иллюзий мы не питаем. И настроены на дальнейший диалог с американцами строго на равных, если потребуется, в режиме жесткого торга", - добавил замминистра.
По его словам, переговоры осложняются тем, что Россия сталкивается с крайней враждебностью со стороны Европы, "которая вышла на позиции главного спонсора киевского режима и системного противника России", взяв курс на милитаризацию и подготовку к военному столкновению с Россией.
