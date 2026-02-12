Рейтинг@Mail.ru
Россия настроена на диалог с США строго на равных, заявил Рябков - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/rossiya-2073882034.html
Россия настроена на диалог с США строго на равных, заявил Рябков
Россия настроена на диалог с США строго на равных, заявил Рябков - РИА Новости, 12.02.2026
Россия настроена на диалог с США строго на равных, заявил Рябков
Россия настроена на дальнейший диалог с США строго на равных, если потребуется "в режиме жесткого торга", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:46:00+03:00
2026-02-12T12:46:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073642120.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей рябков, владимир путин
Россия, США, Сергей Рябков, Владимир Путин
Россия настроена на диалог с США строго на равных, заявил Рябков

Рябков: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия настроена на дальнейший диалог с США строго на равных, если потребуется "в режиме жесткого торга", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"(Президент США Дональд) Трамп встретился с (президентом РФ) Владимиром Путиным на Аляске, где были достигнуты принципиальные понимания о путях урегулирования. Тот переговорный процесс, который с тех пор продолжается, должен, по нашему убеждению, привести к результатам, укладывающимся в рамки, созданные в Анкоридже", - сказал Рябков, выступая на международном научно-экспертном форуме "Жириновские чтения".
"Это сложный, но верный путь к достижению как целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами, путь к миру на Украине, так и к нормализации российско-американских отношений. Но иллюзий мы не питаем. И настроены на дальнейший диалог с американцами строго на равных, если потребуется, в режиме жесткого торга", - добавил замминистра.
По его словам, переговоры осложняются тем, что Россия сталкивается с крайней враждебностью со стороны Европы, "которая вышла на позиции главного спонсора киевского режима и системного противника России", взяв курс на милитаризацию и подготовку к военному столкновению с Россией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия надеется на значимые результаты диалога с США, заявил Лавров
11 февраля, 13:36
 
РоссияСШАСергей РябковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала