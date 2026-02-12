https://ria.ru/20260212/rossija-2073947560.html
Россия и Грузия могут восстановить железнодорожное сообщение через Абхазию
Россия и Грузия могут восстановить железнодорожное сообщение через Абхазию - РИА Новости, 12.02.2026
Россия и Грузия могут восстановить железнодорожное сообщение через Абхазию
Рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между РФ и Грузией через Абхазию, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 12.02.2026
грузия
россия
абхазия
алексей оверчук
в мире
грузия, россия, абхазия, алексей оверчук, в мире
Грузия, Россия, Абхазия, Алексей Оверчук, В мире
