Россия и Грузия могут восстановить железнодорожное сообщение через Абхазию
16:18 12.02.2026 (обновлено: 16:19 12.02.2026)
Россия и Грузия могут восстановить железнодорожное сообщение через Абхазию
Россия и Грузия могут восстановить железнодорожное сообщение через Абхазию
Рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между РФ и Грузией через Абхазию, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 12.02.2026
Россия и Грузия могут восстановить железнодорожное сообщение через Абхазию

Оверчук: РФ и Грузия могут восстановить железнодорожное сообщение через Абхазию

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между РФ и Грузией через Абхазию, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии", заявил Оверчук журналистам.
Флаг Грузии и России - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Грузинский оппозиционер заявил о важности диалога с Россией
10 февраля, 16:29
 
