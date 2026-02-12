Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит в случае действий с активами в Японии, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2026
15:53 12.02.2026
Россия ответит в случае действий с активами в Японии, заявил посол
Россия ответит в случае действий с активами в Японии, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2026
Россия ответит в случае действий с активами в Японии, заявил посол
Ответ Москвы в случае проведения Токио каких-либо несогласованных действий с активами России в Японии будет исходить из принципов своевременности и... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
москва
токио
россия
москва
токио
россия
Новости
ru-RU
в мире, москва, токио, россия
В мире, Москва, Токио, Россия
Россия ответит в случае действий с активами в Японии, заявил посол

Ноздрев: Россия ответит в случае незаконных действий с активами в Японии

© AP Photo / Eugene HoshikoЯпонский флаг в Токио
Японский флаг в Токио - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Японский флаг в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Ответ Москвы в случае проведения Токио каких-либо несогласованных действий с активами России в Японии будет исходить из принципов своевременности и целесообразности, об этом в интервью РИА Новости заявил посол Российской Федерации в Токио Николай Ноздрев.
"Как неоднократно заявлялось, компетентными ведомствами проработан комплекс ответных практических мер, которые могут быть применены в случае попытки изъятия росавуаров. Банк России также готов использовать все доступные правовые механизмы для защиты национальных интересов. При этом в данном вопросе мы руководствуемся принципами своевременности и целесообразности", - подчеркнул дипломат.
Ранее он сказал, что любые несогласованные с Россией операции с активами - блокировки, использование доходов, конфискация и другие действия являются грубым нарушением международного права, принципов суверенного равенства государств, иммунитета государственной собственности, и эти действия не останутся без ответа Москвы.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Российский посол назвал условие для восстановления отношений с Японией
Вчера, 11:35
 
