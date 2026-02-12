Россия ответит в случае действий с активами в Японии, заявил посол

ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Ответ Москвы в случае проведения Токио каких-либо несогласованных действий с активами России в Японии будет исходить из принципов своевременности и целесообразности, об этом в интервью РИА Новости заявил посол Российской Федерации в Токио Николай Ноздрев.

"Как неоднократно заявлялось, компетентными ведомствами проработан комплекс ответных практических мер, которые могут быть применены в случае попытки изъятия росавуаров. Банк России также готов использовать все доступные правовые механизмы для защиты национальных интересов. При этом в данном вопросе мы руководствуемся принципами своевременности и целесообразности", - подчеркнул дипломат.