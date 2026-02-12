Всероссийская акция "Игрушка ветерану" стартует ко Дню Победы

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной Всероссийской акции "Игрушка ветерану", проводимой в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии.

Для участия в акции необходимо своими руками сшить плюшевого белого медведя Умку – символ премии Росприроднадзора. И вместе со словами поддержки отправить посылку до 1 апреля 2026 года на экопочту премии "Экология – дело каждого" в Москву. Собранные поделки будут доставлены фронтовикам Великой Отечественной войны, живущим в разных уголках страны.

"День Победы для нашей страны – священная дата. Это момент общенациональной памяти и благодарности. Мы хотим, чтобы каждый, от ребенка до взрослого, получил возможность лично сказать "спасибо" ветеранам. Сшитая своими руками игрушка и несколько искренних строк – это тепло Победы, ощутимое сквозь года. Это знак внимания, который согреет сердца людей, отстоявших наше свободное будущее", – приводятся в сообщении слова Радионовой.

Она призвала объяснить детям, почему важна эта акция, рассказать им о героях в семье.

"А мы поможем доставить ваши подарки фронтовикам по всей стране. Так мы покажем, что новые поколения помнят и берегут подвиг народа", – сказала Радионова.

По ее словам, забота о ветеранах – это не жест в канун памятной даты, а долг и часть общей гражданской ответственности. Годы все дальше уводят нас от событий Великой Отечественной войны, но человеческая память о них не должна тускнеть.

Руководитель Росприроднадзора подчеркнула, что акция "Игрушка ветерану" призвана передать фронтовикам низкий поклон от тех, ради кого они прошли через жернова войны, сказать спасибо за жизнь и мирное небо, поделиться душевным теплом в канун Дня Победы. Присоединиться может каждый. Вместе с мягкой игрушкой Умкой в посылку необходимо вложить письмо или открытку, рассказать о себе и о том, почему захотелось принять участие в акции.

Игрушку можно отправить на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1. В графе "Кому" указать – "Экология – дело каждого".