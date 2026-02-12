Всероссийская акция "Игрушка ветерану" стартует ко Дню Победы

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной Всероссийской акции "Игрушка ветерану", проводимой в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии.
Для участия в акции необходимо своими руками сшить плюшевого белого медведя Умку – символ премии Росприроднадзора. И вместе со словами поддержки отправить посылку до 1 апреля 2026 года на экопочту премии "Экология – дело каждого" в Москву. Собранные поделки будут доставлены фронтовикам Великой Отечественной войны, живущим в разных уголках страны.
"День Победы для нашей страны – священная дата. Это момент общенациональной памяти и благодарности. Мы хотим, чтобы каждый, от ребенка до взрослого, получил возможность лично сказать "спасибо" ветеранам. Сшитая своими руками игрушка и несколько искренних строк – это тепло Победы, ощутимое сквозь года. Это знак внимания, который согреет сердца людей, отстоявших наше свободное будущее", – приводятся в сообщении слова Радионовой.
Она призвала объяснить детям, почему важна эта акция, рассказать им о героях в семье.
"А мы поможем доставить ваши подарки фронтовикам по всей стране. Так мы покажем, что новые поколения помнят и берегут подвиг народа", – сказала Радионова.
По ее словам, забота о ветеранах – это не жест в канун памятной даты, а долг и часть общей гражданской ответственности. Годы все дальше уводят нас от событий Великой Отечественной войны, но человеческая память о них не должна тускнеть.
Руководитель Росприроднадзора подчеркнула, что акция "Игрушка ветерану" призвана передать фронтовикам низкий поклон от тех, ради кого они прошли через жернова войны, сказать спасибо за жизнь и мирное небо, поделиться душевным теплом в канун Дня Победы. Присоединиться может каждый. Вместе с мягкой игрушкой Умкой в посылку необходимо вложить письмо или открытку, рассказать о себе и о том, почему захотелось принять участие в акции.
Игрушку можно отправить на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1. В графе "Кому" указать – "Экология – дело каждого".
Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. За пять сезонов в проекте приняли участие 95 государств, поступило свыше 320 тысяч заявок. Ежегодно участвуют все регионы России. Победители и призеры премии получают не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны. Так, в 2025 году РУДН предоставил возможность авторам лучших экопроектов побороться за 12 целевых мест и в будущем стать специалистами Росприроднадзора. За пять сезонов премии более 700 детей были поощрены путевками в оздоровительные центры на Байкале, Черном и Японском морях. Около 50 семей, ставших призерами или победителями, побывали в гранд отеле "Жемчужина" в Сочи.