15:23 12.02.2026 (обновлено: 16:48 12.02.2026)
Росавиация предупредила о возможных задержках и отмене рейсов в Москве
Росавиация предупредила о возможных задержках и отмене рейсов в Москве
2026
Росавиация предупредила о возможных задержках и отмене рейсов в Москве

Росавиация: в аэропортах Москвы возможны задержки и отмены рейсов из-за погоды

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ухудшение погоды может отразиться на работе аэропортов столичного региона, возможны задержки и отмены рейсов, сообщили в Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве ожидается до 15-20% от месячной нормы осадков.
"Ухудшение погоды может отразиться на работе авиатранспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении.

Корректировки могут быть связаны с необходимостью проведения чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек и противообледенительной обработки воздушных судов.
Все аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад. Они готовы к работе в усиленном режиме, для обслуживания пассажиров и самолетов будет задействован дополнительный персонал.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве
11 февраля, 08:27
11 февраля, 08:27
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
