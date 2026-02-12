https://ria.ru/20260212/rosaviatsija-2073934334.html
Росавиация предупредила о возможных задержках и отмене рейсов в Москве
Росавиация предупредила о возможных задержках и отмене рейсов в Москве - РИА Новости, 12.02.2026
Росавиация предупредила о возможных задержках и отмене рейсов в Москве
Ухудшение погоды может отразиться на работе аэропортов столичного региона, возможны задержки и отмены рейсов, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 12.02.2026
Росавиация: в аэропортах Москвы возможны задержки и отмены рейсов из-за погоды
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Ухудшение погоды может отразиться на работе аэропортов столичного региона, возможны задержки и отмены рейсов, сообщили в Росавиации
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве ожидается до 15-20% от месячной нормы осадков.
"Ухудшение погоды может отразиться на работе авиатранспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении.
Корректировки могут быть связаны с необходимостью проведения чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек и противообледенительной обработки воздушных судов.
Все аэропортовые службы оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в снегопад. Они готовы к работе в усиленном режиме, для обслуживания пассажиров и самолетов будет задействован дополнительный персонал.