10:46 12.02.2026
Роднина рассказала, чем ее поразили Фурнье-Бодри и Сизерон
спорт, ирина роднина, поль пуарье, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, гийом сизерон, мэдисон чок, эван бейтс
Фигурное катание, Спорт, Ирина Роднина, Поль Пуарье, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Гийом Сизерон, Мэдисон Чок, Эван Бейтс
Роднина рассказала, чем ее поразили Фурнье-Бодри и Сизерон

Роднина: Фурнье-Бодри и Сизерон поразили пластикой, музыкой и историей

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЛоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон
Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что выигравшие Олимпиаду в соревновании танцевальных дуэтов французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон поразили пластикой движений, прочтением музыки и красивой историей.
Фурнье-Бодри и Сизерон получили 225,82 балла по сумме двух прокатов. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (224,39), третье - канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (217,74). Сизерон стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото Пекина в 2022 году и серебро Пхенчхана в 2018-м в паре с Габриэлой Пападакис. Фурнье-Бодри прежде не завоевывала медалей на Олимпийских играх.
"Французы, как мне кажется, в первую очередь поразили пластикой, прочтением музыки и своей историей, которую они нам рассказали через технику скольжения и свои тела. А у американцев, на мой взгляд, идея была попроще. Можно создать что-то необыкновенное, а можно кататься под какую-то известную тему. Они тоже потрясающие фигуристы, но для меня они все же были попроще в прочтении. Но до выставления оценок я не очень была уверена в победе Сизерона и Фурнье-Бодри", - сказала Роднина.
"Потому что у них была маленькая зацепочка, из которой Гийом гениально выкрутился. Но то, как на это среагируют судьи, мы же никогда не знаем. Я думаю, что они честно все рассудили: одним отдали золото в командном турнире, а другим – в индивидуальных соревнованиях. В танцах мы все-таки больше внимания уделяем технике, но где-то огромное значение еще имеет и эмоциональное восприятие. А оно появляется только тогда, когда вас не раздражают ни техника, ни костюмы, ни скольжение, ни какие-то иные вещи - когда все вышло очень красиво", - сказала Роднина.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Фигурное катание
 
