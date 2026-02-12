Роднина рассказала, чем ее поразили Фурнье-Бодри и Сизерон

"Потому что у них была маленькая зацепочка, из которой Гийом гениально выкрутился. Но то, как на это среагируют судьи, мы же никогда не знаем. Я думаю, что они честно все рассудили: одним отдали золото в командном турнире, а другим – в индивидуальных соревнованиях. В танцах мы все-таки больше внимания уделяем технике, но где-то огромное значение еще имеет и эмоциональное восприятие. А оно появляется только тогда, когда вас не раздражают ни техника, ни костюмы, ни скольжение, ни какие-то иные вещи - когда все вышло очень красиво", - сказала Роднина.