Роднина рассказала, чем ее поразили Фурнье-Бодри и Сизерон
2026-02-12T10:46:00+03:00
2026-02-12T10:46:00+03:00
2026-02-12T11:15:00+03:00
Роднина: Фурнье-Бодри и Сизерон поразили пластикой, музыкой и историей
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что выигравшие Олимпиаду в соревновании танцевальных дуэтов французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон поразили пластикой движений, прочтением музыки и красивой историей.
Фурнье-Бодри и Сизерон
получили 225,82 балла по сумме двух прокатов. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок
и Эван Бейтс
(224,39), третье - канадцы Пайпер Гиллес
и Поль Пуарье
(217,74). Сизерон стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золото Пекина
в 2022 году и серебро Пхенчхана
в 2018-м в паре с Габриэлой Пападакис. Фурнье-Бодри прежде не завоевывала медалей на Олимпийских играх.
«
"Французы, как мне кажется, в первую очередь поразили пластикой, прочтением музыки и своей историей, которую они нам рассказали через технику скольжения и свои тела. А у американцев, на мой взгляд, идея была попроще. Можно создать что-то необыкновенное, а можно кататься под какую-то известную тему. Они тоже потрясающие фигуристы, но для меня они все же были попроще в прочтении. Но до выставления оценок я не очень была уверена в победе Сизерона и Фурнье-Бодри", - сказала Роднина
.
"Потому что у них была маленькая зацепочка, из которой Гийом гениально выкрутился. Но то, как на это среагируют судьи, мы же никогда не знаем. Я думаю, что они честно все рассудили: одним отдали золото в командном турнире, а другим – в индивидуальных соревнованиях. В танцах мы все-таки больше внимания уделяем технике, но где-то огромное значение еще имеет и эмоциональное восприятие. А оно появляется только тогда, когда вас не раздражают ни техника, ни костюмы, ни скольжение, ни какие-то иные вещи - когда все вышло очень красиво", - сказала Роднина.
Олимпийские игры в Италии
продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, в том числе фигуристы-одиночники Аделия Петросян
и Петр Гуменник
.