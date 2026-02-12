Рейтинг@Mail.ru
16:52 12.02.2026
УЕФА направил РФС более 9 миллионов евро в качестве солидарных выплат
УЕФА направил РФС более 9 миллионов евро в качестве солидарных выплат
РФС получил от УЕФА более 9 миллионов евро выплат солидарности за сезон-2024/25

Стенд Российского футбольного союза (РФС)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направил Российскому футбольному союзу (РФС) 9,4 миллиона евро в качестве солидарных выплат за сезон-2024/25, сообщается на сайте организации.
РФС получил от УЕФА 2,5 млн евро в рамках программы "Хет-трик", которая создана для инвестиций в футбольную инфраструктуру. 2,75 млн евро РФС получил в качестве поощрения за успехи в этой программе. Еще 4,2 млн было выплачено за неучастие российских клубов в трех европейских клубных турнирах УЕФА.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Логотип УЕФА
Стала известна сумма выплаты РФС от УЕФА за неучастие в еврокубках
12 декабря 2025, 21:20
 
