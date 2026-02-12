РЭЦ и ВШЭ подготовили стратегию для экспорта бренда сладостей на рынок ОАЭ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Студенты зимней экономической школы НИУ ВШЭ разработали проекты планов поставок российских конфет из кедровых орехов на рынок Объединенных Арабских Эмиратов - задание для них подготовили эксперты Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), говорится в сообщении РЭЦ.

"Студенты - участники зимней экономической школы НИУ ВШЭ разработали проекты планов поставок российских конфет из кедровых орехов на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Проектное кейс-задание было подготовлено экспертами Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ)", - сказано в сообщении.

С 27 января по 7 февраля 2026 года Школа экспорта РЭЦ выступила партнером зимней экономической школы по устойчивому развитию НИУ ВШЭ. Это ежегодное состязание для абитуриентов магистратуры, темой которого в этом году стала работа в условиях ограниченного горизонта прогнозирования. Специально для международного трека эксперты РЭЦ подготовили практический кейс, основанный на реальных вызовах: участникам предстояло организовать экспорт сибирских сладостей в ОАЭ, учитывая дефицит ресурсов и специфические барьеры входа на рынок.

В ходе работы 8 команд будущих магистрантов прошли через все этапы подготовки ВЭД-контракта. Студенты адаптировали упаковку под требования арабского рынка, просчитали логистические цепочки и полную себестоимость продукции. Особое внимание уделили финансовой устойчивости проекта: команды предложили инструменты господдержки для закрытия кассовых разрывов и выбрали наиболее эффективные каналы дистрибуции в условиях жесткой конкуренции в Дубае и Абу-Даби.

Методологическую поддержку участникам оказала Евгения Ермакова, федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ. На вводной лекции эксперт с 15-летним опытом в таможенных органах разобрала алгоритм формирования экспортной дорожной карты - от прогноза валютной выручки до оптимизации финансовой модели с помощью инструментов Группы РЭЦ.

7 февраля состоялась защита проектов перед жюри, в состав которого вошли представители факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и эксперты Школы экспорта РЭЦ. Лучшими были признаны решения двух команд: "Cedar Emirates" - эксперты отметили детальную логистическую схему и нетривиальную стратегию позиционирования продукта как премиального полезного снека для туристов, и "Кооператив" - команда продемонстрировала наиболее грамотное использование инструментов господдержки для минимизации финансовых рисков проекта.

"Кейс от Школы экспорта РЭЦ стал мостом между теорией и практикой: реальные барьеры, риски и инструменты поддержки помогли участникам почувствовать себя настоящими экспортёрами уже на этапе обучения", - отметила академический руководитель магистратуры "Мировая экономика" и соорганизатор Зимней экономической школы по устойчивому развитию НИУ ВШЭ Ольга Бирюкова.

Сотрудничество Школы экспорта РЭЦ с ведущими вузами страны является частью системной работы по подготовке кадров для внешнеэкономической деятельности. Формат кейс-чемпионатов позволяет формировать сообщество профессионалов, которые уже к моменту выпуска владеют практическими навыками работы с инструментами поддержки экспорта и готовы к реализации реальных бизнес-задач.

Подробная информация об образовательных программах и возможностях для молодых специалистов доступна на сайте Школы экспорта РЭЦ: exportedu.ru.