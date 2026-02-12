Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и ВШЭ подготовили стратегию для экспорта бренда сладостей на рынок ОАЭ - РИА Новости, 12.02.2026
17:39 12.02.2026
РЭЦ и ВШЭ подготовили стратегию для экспорта бренда сладостей на рынок ОАЭ
РЭЦ и ВШЭ подготовили стратегию для экспорта бренда сладостей на рынок ОАЭ - РИА Новости, 12.02.2026
РЭЦ и ВШЭ подготовили стратегию для экспорта бренда сладостей на рынок ОАЭ
Студенты зимней экономической школы НИУ ВШЭ разработали проекты планов поставок российских конфет из кедровых орехов на рынок Объединенных Арабских Эмиратов -... РИА Новости, 12.02.2026
экономика
высшая школа экономики (вшэ)
российский экспортный центр (рэц)
оаэ
россия
экономика, высшая школа экономики (вшэ), российский экспортный центр (рэц), оаэ, россия
Экономика, Высшая школа экономики (ВШЭ), Российский экспортный центр (РЭЦ), ОАЭ, Россия
РЭЦ и ВШЭ подготовили стратегию для экспорта бренда сладостей на рынок ОАЭ

Школа экспорта РЭЦ и ВШЭ подготовили экспортную стратегию для бренда сладостей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр"
Офис АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Студенты зимней экономической школы НИУ ВШЭ разработали проекты планов поставок российских конфет из кедровых орехов на рынок Объединенных Арабских Эмиратов - задание для них подготовили эксперты Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), говорится в сообщении РЭЦ.
"Студенты - участники зимней экономической школы НИУ ВШЭ разработали проекты планов поставок российских конфет из кедровых орехов на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Проектное кейс-задание было подготовлено экспертами Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ)", - сказано в сообщении.
С 27 января по 7 февраля 2026 года Школа экспорта РЭЦ выступила партнером зимней экономической школы по устойчивому развитию НИУ ВШЭ. Это ежегодное состязание для абитуриентов магистратуры, темой которого в этом году стала работа в условиях ограниченного горизонта прогнозирования. Специально для международного трека эксперты РЭЦ подготовили практический кейс, основанный на реальных вызовах: участникам предстояло организовать экспорт сибирских сладостей в ОАЭ, учитывая дефицит ресурсов и специфические барьеры входа на рынок.
В ходе работы 8 команд будущих магистрантов прошли через все этапы подготовки ВЭД-контракта. Студенты адаптировали упаковку под требования арабского рынка, просчитали логистические цепочки и полную себестоимость продукции. Особое внимание уделили финансовой устойчивости проекта: команды предложили инструменты господдержки для закрытия кассовых разрывов и выбрали наиболее эффективные каналы дистрибуции в условиях жесткой конкуренции в Дубае и Абу-Даби.
Методологическую поддержку участникам оказала Евгения Ермакова, федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ. На вводной лекции эксперт с 15-летним опытом в таможенных органах разобрала алгоритм формирования экспортной дорожной карты - от прогноза валютной выручки до оптимизации финансовой модели с помощью инструментов Группы РЭЦ.
7 февраля состоялась защита проектов перед жюри, в состав которого вошли представители факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и эксперты Школы экспорта РЭЦ. Лучшими были признаны решения двух команд: "Cedar Emirates" - эксперты отметили детальную логистическую схему и нетривиальную стратегию позиционирования продукта как премиального полезного снека для туристов, и "Кооператив" - команда продемонстрировала наиболее грамотное использование инструментов господдержки для минимизации финансовых рисков проекта.
"Кейс от Школы экспорта РЭЦ стал мостом между теорией и практикой: реальные барьеры, риски и инструменты поддержки помогли участникам почувствовать себя настоящими экспортёрами уже на этапе обучения", - отметила академический руководитель магистратуры "Мировая экономика" и соорганизатор Зимней экономической школы по устойчивому развитию НИУ ВШЭ Ольга Бирюкова.
Сотрудничество Школы экспорта РЭЦ с ведущими вузами страны является частью системной работы по подготовке кадров для внешнеэкономической деятельности. Формат кейс-чемпионатов позволяет формировать сообщество профессионалов, которые уже к моменту выпуска владеют практическими навыками работы с инструментами поддержки экспорта и готовы к реализации реальных бизнес-задач.
Подробная информация об образовательных программах и возможностях для молодых специалистов доступна на сайте Школы экспорта РЭЦ: exportedu.ru.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
