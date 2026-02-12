https://ria.ru/20260212/rada-2074001940.html
Депутатов Рады заставят сдавать анализы после отравления в столовой
Депутатов Рады заставят сдавать анализы после отравления в столовой - РИА Новости, 12.02.2026
Депутатов Рады заставят сдавать анализы после отравления в столовой
Всех депутатов Верховной рады Украины, которые были на работе в четверг, заставят сдавать анализы из-за подозрения на вспышку инфекционного заболевания в... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:30:00+03:00
2026-02-12T18:30:00+03:00
2026-02-12T18:30:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149848/84/1498488411_0:1:2999:1688_1920x0_80_0_0_03dd193a2c5c20ff5c86e5a370f250a9.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073805261.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149848/84/1498488411_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_a128e8ecc43f5496b4bbc7ccf086ddb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Депутатов Рады заставят сдавать анализы после отравления в столовой
Депутатов Рады заставят сдавать анализы после массового отравления в столовой
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Всех депутатов Верховной рады Украины, которые были на работе в четверг, заставят сдавать анализы из-за подозрения на вспышку инфекционного заболевания в парламентской столовой, сообщило украинское издание "Главком", ссылаясь на пресс-службу парламента.
Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что из-за нехватки депутатов в зале украинский парламент не рассмотрел ни одного вопроса. В свою очередь парламентарий Николай Тищенко заявил, что сессионный зал был пуст из-за того, что депутаты отравились в столовой. Как сообщили местные СМИ, позднее работа столовой украинского парламента была приостановлена после сообщений об отравлении депутатов, начата санитарная проверка.
"В Верховной Раде
всех депутатов, пришедших сегодня, 12 февраля, на работу заставляют сдавать лабораторные анализы", - говорится в материале на сайте издания.
Как уточняется в публикации, предварительно рассматривается версия распространение ротавирусной или другой острой кишечной инфекции.