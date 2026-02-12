Рейтинг@Mail.ru
Депутатов Рады заставят сдавать анализы после отравления в столовой - РИА Новости, 12.02.2026
18:30 12.02.2026
Депутатов Рады заставят сдавать анализы после отравления в столовой
Депутатов Рады заставят сдавать анализы после отравления в столовой
Всех депутатов Верховной рады Украины, которые были на работе в четверг, заставят сдавать анализы из-за подозрения на вспышку инфекционного заболевания в... РИА Новости, 12.02.2026
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Депутатов Рады заставят сдавать анализы после отравления в столовой

Депутатов Рады заставят сдавать анализы после массового отравления в столовой

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкЗал Верховной рады Украины
Зал Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в медиабанк
Зал Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Всех депутатов Верховной рады Украины, которые были на работе в четверг, заставят сдавать анализы из-за подозрения на вспышку инфекционного заболевания в парламентской столовой, сообщило украинское издание "Главком", ссылаясь на пресс-службу парламента.
Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что из-за нехватки депутатов в зале украинский парламент не рассмотрел ни одного вопроса. В свою очередь парламентарий Николай Тищенко заявил, что сессионный зал был пуст из-за того, что депутаты отравились в столовой. Как сообщили местные СМИ, позднее работа столовой украинского парламента была приостановлена после сообщений об отравлении депутатов, начата санитарная проверка.
Верховной Раде всех депутатов, пришедших сегодня, 12 февраля, на работу заставляют сдавать лабораторные анализы", - говорится в материале на сайте издания.
Как уточняется в публикации, предварительно рассматривается версия распространение ротавирусной или другой острой кишечной инфекции.
В миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
