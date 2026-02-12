Депутатов Рады заставят сдавать анализы после отравления в столовой

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Всех депутатов Верховной рады Украины, которые были на работе в четверг, заставят сдавать анализы из-за подозрения на вспышку инфекционного заболевания в парламентской столовой, сообщило украинское издание "Главком", ссылаясь на пресс-службу парламента.

Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что из-за нехватки депутатов в зале украинский парламент не рассмотрел ни одного вопроса. В свою очередь парламентарий Николай Тищенко заявил, что сессионный зал был пуст из-за того, что депутаты отравились в столовой. Как сообщили местные СМИ, позднее работа столовой украинского парламента была приостановлена после сообщений об отравлении депутатов, начата санитарная проверка.