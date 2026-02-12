Табло с результатами голосования в Верховной раде. 12 февраля 2026

© Фото : соцсети Табло с результатами голосования в Верховной раде. 12 февраля 2026

Рада в четверг не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Украинский парламент не рассмотрел на заседании в четверг ни одного вопроса из-за нехватки голосов в зале, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Всё…. Рада не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов и на сегодня... закончила свою работу по рассмотрению вопросов повестки дня", - написал Железняк в своем Telegram-канале.