https://ria.ru/20260212/rada-2073904603.html
Рада в четверг не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов
Рада в четверг не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов - РИА Новости, 12.02.2026
Рада в четверг не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов
Украинский парламент не рассмотрел на заседании в четверг ни одного вопроса из-за нехватки голосов в зале, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:05:00+03:00
2026-02-12T14:05:00+03:00
2026-02-12T14:28:00+03:00
в мире
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073913496_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a1bbf64396372a32a1fcf99e90a71de4.jpg
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073736020.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073913496_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_63e323e8d89b3576e8f57a2c89b4f6a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, верховная рада украины
В мире, Верховная Рада Украины
Рада в четверг не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов
Железняк: Рада не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов в зале
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Украинский парламент не рассмотрел на заседании в четверг ни одного вопроса из-за нехватки голосов в зале, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Всё…. Рада не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов и на сегодня... закончила свою работу по рассмотрению вопросов повестки дня", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, часть депутатов заболели, часть находятся в командировках.