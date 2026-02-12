Рейтинг@Mail.ru
14:05 12.02.2026 (обновлено: 14:28 12.02.2026)
Рада в четверг не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов
Рада в четверг не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов
2026
в мире, верховная рада украины
В мире, Верховная Рада Украины
© Фото : соцсетиТабло с результатами голосования в Верховной раде. 12 февраля 2026
© Фото : соцсети
Табло с результатами голосования в Верховной раде. 12 февраля 2026
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Украинский парламент не рассмотрел на заседании в четверг ни одного вопроса из-за нехватки голосов в зале, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Всё…. Рада не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов и на сегодня... закончила свою работу по рассмотрению вопросов повестки дня", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, часть депутатов заболели, часть находятся в командировках.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Раде оценили демографическую ситуацию на Украине
11 февраля, 18:18
 
