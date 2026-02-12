Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил разработать программу обучения бережливому производству - РИА Новости, 12.02.2026
12:10 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/putin-2073872218.html
Путин поручил разработать программу обучения бережливому производству
Путин поручил разработать программу обучения бережливому производству
Президент России Владимир Путин поручил разработать образовательную программу в области бережливого производства и утвердить план по внедрению массового... РИА Новости, 12.02.2026
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, российское общество "знание"
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Российское общество "Знание"
Путин поручил разработать программу обучения бережливому производству

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать образовательную программу в области бережливого производства и утвердить план по внедрению массового обучения этим принципам.
Перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Разработать и утвердить план массового обучения принципам бережливого производства, предусмотрев в нем в том числе мероприятия по включению в основные образовательные программы и дополнительные профессиональные программы учебных модулей в области бережливого производства", - говорится в тексте поручения.
Разработка плана поручена правительству РФ при участии движения детей и молодежи "Движение первых", просветительской организации "Российское общество "Знание", АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации".
Срок поручения - до 1 декабря 2026 года, ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин отметил важность производственного стажа
25 декабря 2025, 15:58
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинРоссийское общество "Знание"
 
 
