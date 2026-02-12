Путин поручил разработать программу обучения бережливому производству

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать образовательную программу в области бережливого производства и утвердить план по внедрению массового обучения этим принципам.

"Разработать и утвердить план массового обучения принципам бережливого производства, предусмотрев в нем в том числе мероприятия по включению в основные образовательные программы и дополнительные профессиональные программы учебных модулей в области бережливого производства", - говорится в тексте поручения.