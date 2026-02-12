Рейтинг@Mail.ru
Суд проверит законность приговора по делу о поджоге вертолета в Остафьево - РИА Новости, 12.02.2026
03:35 12.02.2026
Суд проверит законность приговора по делу о поджоге вертолета в Остафьево
Суд проверит законность приговора по делу о поджоге вертолета в Остафьево
происшествия, россия, telegram
Происшествия, Россия, Telegram
Суд проверит законность приговора по делу о поджоге вертолета в Остафьево

© Суды общей юрисдикции города МосквыМочалина А.А., обвиняемая по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы
Мочалина А.А., обвиняемая по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Мочалина А.А., обвиняемая по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Апелляционный военный суд проверит законность приговора фигурантам дела о поджоге вертолета в столичном аэропорту "Остафьево", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сообщается, что дело в настоящее время передано судье, дата рассмотрения апелляционных жалоб пока не назначена.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Суд вынес приговор жительнице Серпухова по делу о терроризме
Вчера, 20:14
Второй западный окружной военный суд в апреле назначил пяти фигурантам сроки от 12,5 до 18 лет лишения свободы.
Обвиняемыми по делу являются Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Даниил Ямсков и Анастасия Мочалина. Им в зависимости от ролей вменяют статьи 205 УК РФ (теракт, по эпизоду с вертолетом) и 281 УК РФ (диверсия, по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге).
По версии следствия, Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных он нашел через интернет, посулил деньги, они приехали в аэропорт "Остафьево" и подожгли вертолет, огнем он был уничтожен. Под стражу их заключили в апреле 2024 года.
Свои действия они координировали при помощи мессенджеров Telegram и Signal.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Суд признал приговор жителю Херсонской области за госизмену законным
18 декабря 2025, 14:57
 
ПроисшествияРоссияTelegram
 
 
