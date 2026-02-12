Мочалина А.А., обвиняемая по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. Архивное фото

Суд проверит законность приговора по делу о поджоге вертолета в Остафьево

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Апелляционный военный суд проверит законность приговора фигурантам дела о поджоге вертолета в столичном аэропорту "Остафьево", следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Сообщается, что дело в настоящее время передано судье, дата рассмотрения апелляционных жалоб пока не назначена.

Второй западный окружной военный суд в апреле назначил пяти фигурантам сроки от 12,5 до 18 лет лишения свободы.

Обвиняемыми по делу являются Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Даниил Ямсков и Анастасия Мочалина. Им в зависимости от ролей вменяют статьи 205 УК РФ (теракт, по эпизоду с вертолетом) и 281 УК РФ (диверсия, по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге).

По версии следствия, Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных он нашел через интернет, посулил деньги, они приехали в аэропорт "Остафьево" и подожгли вертолет, огнем он был уничтожен. Под стражу их заключили в апреле 2024 года.