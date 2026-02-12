Правительство завершило цикл консультаций с думскими фракциями

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство России в четверг завершило серию встреч с депутатами думских фракций перед ежегодным отчетом кабинета министров в Государственной думе.

Встречи премьера с представителями каждой из фракций традиционно проходят в преддверии отчетов кабмина в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отмечали ранее в правительстве.