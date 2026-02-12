Рейтинг@Mail.ru
Правительство завершило цикл консультаций с думскими фракциями - РИА Новости, 12.02.2026
19:18 12.02.2026
Правительство завершило цикл консультаций с думскими фракциями
Правительство России в четверг завершило серию встреч с депутатами думских фракций перед ежегодным отчетом кабинета министров в Государственной думе.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Правительство России в четверг завершило серию встреч с депутатами думских фракций перед ежегодным отчетом кабинета министров в Государственной думе.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что отчет правительства о работе в 2025 году пройдет 25 февраля.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и члены правительства 26 января встретились с представителями "Единой России". Аналогичные встречи с депутатами КПРФ и "Справедливой России" состоялись 3 февраля. В четверг 12 февраля Мишустин провел заключительные консультации - с депутатами ЛДПР и фракции "Новые люди".
Встречи премьера с представителями каждой из фракций традиционно проходят в преддверии отчетов кабмина в нижней палате парламента. Эти консультации позволяют обеспечить координацию работы и сверить позиции по ключевым вопросам социально-экономической повестки, отмечали ранее в правительстве.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Единая Россия. 26 января 2026
Мишустин рассказал о подготовке правительства к отчету в Госдуме
26 января, 16:50
