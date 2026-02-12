https://ria.ru/20260212/pozhar-2074043104.html
В Самарской области ликвидировали пожар на складе с пластиковой продукцией
В Самарской области ликвидировали пожар на складе с пластиковой продукцией - РИА Новости, 12.02.2026
В Самарской области ликвидировали пожар на складе с пластиковой продукцией
Пожар на складе с пластиковой продукцией в Самарской области полностью ликвидирован, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.02.2026
