ОБСЕ передадут материалы по убийствам журналистов Киевом, заявил Полянский - РИА Новости, 12.02.2026
05:01 12.02.2026
ОБСЕ передадут материалы по убийствам журналистов Киевом, заявил Полянский
ОБСЕ передадут материалы по убийствам журналистов Киевом, заявил Полянский
ОБСЕ передадут материалы по убийствам журналистов Киевом, заявил Полянский

Полянский: Россия передаст ОБСЕ материалы по фактам убийств журналистов Киевом

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Россия по просьбе ОБСЕ передаст дополнительные материалы по фактам убийств журналистов Киевом, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Российская сторона ранее неоднократно призывала структуры ОБСЕ отреагировать на убийства российских журналистов украинскими боевиками. Как уточнил российский дипломат, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Ян Броту в ходе рабочей встречи попросил дополнительные материалы по каждому эпизоду - чтобы у его офиса не оставалось сомнений в том, что речь идет о целенаправленных ударах.
"Такие материалы у нас есть, и мы обязательно их передадим. Часть из них уже озвучивалась публично. Мы намерены продолжать этот диалог. Для меня это одно из существенных направлений работы здесь, на площадке ОБСЕ", - сказал Полянский.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не станет замалчивать убийства журналистов на Украине и будет добиваться, чтобы виновные в этих преступлениях понесли наказание.
Полянский рассказал о контактах в ОБСЕ
Вчера, 10:24
 
