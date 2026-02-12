Рейтинг@Mail.ru
Полянский объяснил, почему Европа заговорила о диалоге с Россией - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/poljanskij-2073954733.html
Полянский объяснил, почему Европа заговорила о диалоге с Россией
Полянский объяснил, почему Европа заговорила о диалоге с Россией - РИА Новости, 12.02.2026
Полянский объяснил, почему Европа заговорила о диалоге с Россией
Европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:44:00+03:00
2026-02-12T16:44:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
дмитрий полянский
эммануэль макрон
владимир путин
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_103:179:2043:1270_1920x0_80_0_0_957476505f26296846a3f0a7947d0bde.jpg
https://ria.ru/20260212/peskov-2073888777.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d528949fcef19e329d72618d75d35741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, дмитрий полянский, эммануэль макрон, владимир путин, обсе, нато
В мире, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Полянский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ОБСЕ, НАТО
Полянский объяснил, почему Европа заговорила о диалоге с Россией

Полянский: Европа заговорила о диалоге с РФ, почувствовав грядущий крах Украины

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 12 фев – РИА Новости. Европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"И только узурпировавший власть просроченный киевский князек пытается не замечать, что его страна катится к полному военному, экономическому и социальному краху… Как бы то ни было, почувствовав, куда дует ветер, многие европейцы бросили сегодня заметные усилия на то, чтобы "застолбить" за своими странами место за переговорным столом, сквозь зубы после долгих месяцев тщетных усилий "отменить" Россию рассуждая о том, что с нашей страной все равно придется разговаривать", - заявил он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
При этом, как отметил Полянский, от антироссийского курса западные страны не оказываются и продолжают зомбировать свое население страшилками о российской угрозе и неминуемом нападении РФ на НАТО через несколько лет.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.
На прошлой неделе Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Песков заявил о расколе в Европе из-за отношений с Россией
Вчера, 13:22
 
В миреРоссияМоскваУкраинаДмитрий ПолянскийЭммануэль МакронВладимир ПутинОБСЕНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала