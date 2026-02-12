ВЕНА, 12 фев – РИА Новости. Европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"И только узурпировавший власть просроченный киевский князек пытается не замечать, что его страна катится к полному военному, экономическому и социальному краху… Как бы то ни было, почувствовав, куда дует ветер, многие европейцы бросили сегодня заметные усилия на то, чтобы "застолбить" за своими странами место за переговорным столом, сквозь зубы после долгих месяцев тщетных усилий "отменить" Россию рассуждая о том, что с нашей страной все равно придется разговаривать", - заявил он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией. До этого его дипломатический советник Эммануэль Бонн посетил Москву.
На прошлой неделе Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.