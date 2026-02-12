ВЕНА, 12 фев – РИА Новости. Европейцы после долгих и тщетных попыток "отменить" Россию начали рассуждать о неизбежности диалога с РФ, после того как почувствовали грядущий крах Украины, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.