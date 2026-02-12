Полянский раскритиковал слова Зеленского о потерях в 55 тысяч боевиков

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о потерях якобы в 55 тысяч военных демонстрируют его неадекватность и оторванность пропаганды от реальности, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Неадекватность главы киевского режима и оторванность этой пропагандистской задачи от реальности при этом видны невооруженным глазом – он по-прежнему утверждает, что с начала конфликта Украина потеряла 55 тысяч военных", - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ

При этом, по словам Полянского, факты говорят о другом.

"Достаточно упомянуть, что только с лета 2025 года Россия передала Украине 12 тысяч останков украинских военных, получив от нее 200 тел", - объяснил Полянский.

Ранее Зеленский , вопреки различным оценкам, заявил, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.

В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ , по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. Тогда же - в декабре - глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.