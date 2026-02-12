Рейтинг@Mail.ru
Полянский раскритиковал слова Зеленского о потерях в 55 тысяч боевиков
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 12.02.2026
Полянский раскритиковал слова Зеленского о потерях в 55 тысяч боевиков
Полянский раскритиковал слова Зеленского о потерях в 55 тысяч боевиков
Слова Владимира Зеленского о потерях якобы в 55 тысяч военных демонстрируют его неадекватность и оторванность пропаганды от реальности, заявил в четверг... РИА Новости, 12.02.2026
Полянский раскритиковал слова Зеленского о потерях в 55 тысяч боевиков

Полянский: слова Зеленского о потерях в 55 тыс демонстрируют его неадекватность

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о потерях якобы в 55 тысяч военных демонстрируют его неадекватность и оторванность пропаганды от реальности, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Неадекватность главы киевского режима и оторванность этой пропагандистской задачи от реальности при этом видны невооруженным глазом – он по-прежнему утверждает, что с начала конфликта Украина потеряла 55 тысяч военных", - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
При этом, по словам Полянского, факты говорят о другом.
"Достаточно упомянуть, что только с лета 2025 года Россия передала Украине 12 тысяч останков украинских военных, получив от нее 200 тел", - объяснил Полянский.
Ранее Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. Тогда же - в декабре - глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Не все политики в Европе владеют логикой, заявил Полянский
Вчера, 16:31
 
