Суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь полицейский автомобиль
Суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь полицейский автомобиль - РИА Новости, 12.02.2026
Суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь полицейский автомобиль
12.02.2026
Суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь полицейский автомобиль
Суд приговорил к 16 годам пытавшегося поджечь полицейское авто в Москве мужчину
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Ивана Зелинского, который пытался поджечь полицейское авто в Москве в декабре 2024 года, сообщили в четверг РИА Новости в суде.
Зелинского обвиняют по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ
(террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
"Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы", - сказали в инстанции. В суде уточнили, что первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
По данным следствия, неустановленное лицо связалось с Зелинским, представившись "сотрудником военной контрразведки", и путем манипуляций и психологического давления убедило его совершить террористический акт.
Действуя по его указаниям, Зелинский приобрел предметы для изготовления оружия, которое затем использовал для совершения преступления. Он дважды метнул бутылки с зажигательной смесью в служебный автомобиль. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.