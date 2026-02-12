Суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь полицейский автомобиль

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Ивана Зелинского, который пытался поджечь полицейское авто в Москве в декабре 2024 года, сообщили в четверг РИА Новости в суде.

Зелинского обвиняют по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

"Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы", - сказали в инстанции. В суде уточнили, что первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

По данным следствия, неустановленное лицо связалось с Зелинским, представившись "сотрудником военной контрразведки", и путем манипуляций и психологического давления убедило его совершить террористический акт.