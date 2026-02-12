Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь полицейский автомобиль - РИА Новости, 12.02.2026
19:55 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/podzhog-2074018557.html
Суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь полицейский автомобиль
Суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь полицейский автомобиль - РИА Новости, 12.02.2026
Суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь полицейский автомобиль
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Ивана Зелинского, который пытался поджечь полицейское авто в Москве в декабре 2024... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T19:55:00+03:00
2026-02-12T19:55:00+03:00
происшествия
москва
россия
москва
россия
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь полицейский автомобиль

Суд приговорил к 16 годам пытавшегося поджечь полицейское авто в Москве мужчину

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Ивана Зелинского, который пытался поджечь полицейское авто в Москве в декабре 2024 года, сообщили в четверг РИА Новости в суде.
Зелинского обвиняют по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Жительницу Челябинской области арестовали за поджог машины полиции
22 декабря 2025, 17:23
"Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы", - сказали в инстанции. В суде уточнили, что первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
По данным следствия, неустановленное лицо связалось с Зелинским, представившись "сотрудником военной контрразведки", и путем манипуляций и психологического давления убедило его совершить террористический акт.
Действуя по его указаниям, Зелинский приобрел предметы для изготовления оружия, которое затем использовал для совершения преступления. Он дважды метнул бутылки с зажигательной смесью в служебный автомобиль. Возгорание ликвидировали, никто не пострадал.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог отдела полиции
23 января, 15:59
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
