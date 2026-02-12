Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье при пожаре погиб ребенок
18:21 12.02.2026 (обновлено: 18:45 12.02.2026)
В Подмосковье при пожаре погиб ребенок
Пожар произошел в частном доме в деревне Бабкино Истринского муниципального округа, 8-летний мальчик погиб, его 12-летняя сестра смогла выбраться из горящего...
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье при пожаре погиб ребенок

В Подмосковье восьмилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramПоследствия пожара в деревне Бабкино Истринского муниципального округа. 12 февраля 2026
Последствия пожара в деревне Бабкино Истринского муниципального округа. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Последствия пожара в деревне Бабкино Истринского муниципального округа. 12 февраля 2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в деревне Бабкино Истринского муниципального округа, 8-летний мальчик погиб, его 12-летняя сестра смогла выбраться из горящего помещения, дети были дома одни, сообщает прокуратура Подмосковья.
В прокуратуре рассказали, что пожар произошел в четверг около двух часов ночи в частном деревянном доме.
"После тушения пожара в одной из комнат был обнаружен труп 8-летнего мальчика. Его 12-летняя сестра смогла самостоятельно покинуть горящее помещение и с термическими ожогами тела доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры на платформе Max.
По данным надзорного органа, во время пожара дети оставались без присмотра взрослых.
"Причина пожара устанавливается. Как наиболее вероятная рассматривается версия, связанная с аварийным режимом работы электрооборудования", - уточнили в прокуратуре.
Как сообщили в ГСУ СК Подмосковья, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Истринская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
