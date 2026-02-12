В Подмосковье при пожаре погиб ребенок

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в деревне Бабкино Истринского муниципального округа, 8-летний мальчик погиб, его 12-летняя сестра смогла выбраться из горящего помещения, дети были дома одни, сообщает прокуратура Подмосковья.

В прокуратуре рассказали, что пожар произошел в четверг около двух часов ночи в частном деревянном доме.

"После тушения пожара в одной из комнат был обнаружен труп 8-летнего мальчика. Его 12-летняя сестра смогла самостоятельно покинуть горящее помещение и с термическими ожогами тела доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры на платформе Max

По данным надзорного органа, во время пожара дети оставались без присмотра взрослых.

"Причина пожара устанавливается. Как наиболее вероятная рассматривается версия, связанная с аварийным режимом работы электрооборудования", - уточнили в прокуратуре.

Как сообщили в ГСУ СК Подмосковья , возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".