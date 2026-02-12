https://ria.ru/20260212/podmoskove-2073996230.html
Пожар произошел в частном доме в деревне Бабкино Истринского муниципального округа, 8-летний мальчик погиб, его 12-летняя сестра смогла выбраться из горящего... РИА Новости, 12.02.2026
В Подмосковье при пожаре погиб ребенок
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в деревне Бабкино Истринского муниципального округа, 8-летний мальчик погиб, его 12-летняя сестра смогла выбраться из горящего помещения, дети были дома одни, сообщает прокуратура Подмосковья.
В прокуратуре рассказали, что пожар произошел в четверг около двух часов ночи в частном деревянном доме.
"После тушения пожара в одной из комнат был обнаружен труп 8-летнего мальчика. Его 12-летняя сестра смогла самостоятельно покинуть горящее помещение и с термическими ожогами тела доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры на платформе Max
По данным надзорного органа, во время пожара дети оставались без присмотра взрослых.
"Причина пожара устанавливается. Как наиболее вероятная рассматривается версия, связанная с аварийным режимом работы электрооборудования", - уточнили в прокуратуре.
Как сообщили в ГСУ СК Подмосковья
, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ
"Причинение смерти по неосторожности".
Истринская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.