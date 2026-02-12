Рейтинг@Mail.ru
Непряева рассказала о поддержке на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
19:35 12.02.2026
Непряева рассказала о поддержке на Олимпиаде
Непряева рассказала о поддержке на Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что у нее достаточно поддержки на Олимпиаде, выделив в этом отношении президента Федерации лыжных гонок России Елену... РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Непряева рассказала о поддержке на Олимпиаде

Непряева заявила, что у нее достаточно поддержки на Олимпиаде

Дарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дарья Непряева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заявила, что у нее достаточно поддержки на Олимпиаде, выделив в этом отношении президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.
Ранее Непряева заявила "Спортсу", что в России многие считают незаслуженным ее попадание на Олимпиаду, отметив, что получает больше поддержки в Европе, чем на родине.
ОИ-2026.Лыжные гонки.Женщины.Скиатлон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Тут должна быть не я": Непряева заявила, что ее не любят в России
10 февраля, 15:04
"Это раздули, ничего такого в этом интервью нет. Раздули, что я переживаю, загоняюсь, принимаю все близко к сердцу. На самом деле все по-другому, потому что у меня достаточно много поддержки. Елена Валерьевна мне пишет, постоянно переживает. Выкладывали, мол, она никак не поддерживает, но она просто не из тех людей, кто делает это громко, она постоянно за меня переживает", - приводит слова Непряевой Okko.
"Для меня достаточно ценно, что даже когда у меня все рушится и не получается, когда опускаются руки, она все равно меня поддерживает. На самом деле поддержки у меня очень много, руки я на себя не накладываю, как некоторые думают", - добавила спортсменка.
Для 23-летней Непряевой это первые Олимпийские игры. В субботу она стала 17-й в скиатлоне, во вторник не сумела квалифицироваться в четвертьфинал спринтерской гонки, а в четверг заняла 21-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом.
"Опыт прибавляется, потому что это совершенно другой уровень и другой опыт для меня. Приходится по-другому раскладываться в гонке, но я рада просто находиться здесь и соревноваться с лучшими спортсменами в мире", - отметила Непряева.
Непряева является двукратной чемпионкой России и победительницей чемпионата мира 2022 года среди юниоров. 22 февраля женщины пробегут масс-старт классическим стилем на 50 км.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Почему наша лыжница не в топе? Непряева вновь не взяла медаль Олимпиады
Вчера, 18:15
 
Лыжные гонки
 
