Песков заявил о расколе в Европе из-за отношений с Россией
13:22 12.02.2026
Песков заявил о расколе в Европе из-за отношений с Россией
В Европе начинают говорить о том, что с русскими надо разговаривать, это созвучно подходу Москвы, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2026
в мире
европа
москва
россия
дмитрий песков
гитанас науседа
в мире, европа, москва, россия, дмитрий песков, гитанас науседа
В мире, Европа, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Гитанас Науседа
Московский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Европе начинают говорить о том, что с русскими надо разговаривать, это созвучно подходу Москвы, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейских политиков перестать "стучать в дверь Кремля", поскольку считает, что это ослабляет позиции Европы. В связи с чем журналисты спросили пресс-секретаря о том, как в Кремле относятся к тому, что в кремлевские ворота уже "скребутся и царапаются".
"В Европе образовалось два лагеря. Кто-то все больше начинает говорить о том, что несмотря ни на что, с русскими надо начинать разговаривать, и это созвучно нашему подходу", - сказал Песков журналистам.
