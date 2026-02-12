https://ria.ru/20260212/peskov-2073888777.html
Песков заявил о расколе в Европе из-за отношений с Россией
В Европе начинают говорить о том, что с русскими надо разговаривать, это созвучно подходу Москвы, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2026
Песков: в Европе начали говорить о диалоге с Россией